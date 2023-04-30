Власти Ирландии почтили память добровольца из ВСУ: посольство РФ заявило о "пропаганде"

Посольство РФ назвало слова ирландских дипломатов о погибшем бойце Финбаре Кафферки поддержкой участия ирландцев в войне в Украине, а Ирландию — стороной конфликта, в таком случае, и пригрозило последствиями.

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Руководство Ирландии заявило о своей непоколебимой поддержке Украины после того, как посольство РФ в Дублине выразило протест против того, что правительство Ирландии почтило память ирландца, погибшего за Украину. Об этом сообщает CNN.

На текущей неделе глава ирландского МИДа Майкл Мартин выразил соболезнования семье Финбара Кафферки, погибшего в боях с российскими оккупантами в Украине. Он назвал его "молодым человек с четкими принципами".

Российские дипломаты из посольства в Дублине были недовольны и заявили, что правительство Ирландии и местные медиа "ответственны за смерть Финбара Кафферки".

Посольство РФ заявило, что, возможно, это высказывания в поддержку участия ирландцев в боевых действиях в Украине, тогда Ирландия будет считаться стороной конфликта и пригрозили последствиями.

Председатель комитета по иностранным делам ирландского парламента Чарли Флэнаган назвал это угрозами и запугиванием.

МИД Ирландии накануне, 30 апреля, заявил, что ирландское правительство придерживается предельно четкой позиции в отношении агрессии РФ против Украины.

Финбар Кафферки

"Украина имеет право защищаться от атаки на свой суверенитет и территориальную целостность согласно статье 51 Устава ООН… Ирландия непоколебимо поддерживает Украину. Российская дезинформация ни на что не повлияет", — говорится в публикации.

Некоторые политики в Ирландии высказывались против того, что должность российского посла в Ирландии занимает Юрий Филатов. Ирландская пресса в прошлом году задавалась вопросом о том, почему правительство страны все еще позволяет "апологету резни" находиться в стране.

Напомним, что в Молдове депутат обозвал коллег в парламенте, которые "целуют российский сапог".

Ранее сообщалось, что пропаганду РФ после удара по Умани поймали на лжи. Владимир Соловьев опубликовал рекламу в соцсетях, выдав пострадавшую жительницу Умани за женщину с Донбасса.