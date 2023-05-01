У Мелітополі та Бердянську на базах ЗС РФ пролунали вибухи: що відомо

У Мелітополі зафіксовано влучання у готель, де був розміщений особовий склад противника, а в Бердянську вибухало в аеропорту, де зосередилися сили ЗС РФ.

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Останній день квітня в окупованому Бердянську та Мелітополі Запорізької області для окупантів виявився спекотним. В місцях їхнього розташування прогриміли гучні вибухи. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Мелітополь. В окупантів трохи пригоріло в місці базування. Місцеві пабліки підтверджують, що є влучання в готель "Привал охотника", де базувались окупанти. Окупанти теж підтверджують влучання. Прилетіло в аеропорт, де було дуже багато російського м’яса — військових та їх БК. У Бердянську гучно", — написав Петро Андрющенко.

Також згодом міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Бердянську.

"У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу", — написав він.

Місцева окупаційна влада теж проінформувала про вибухи без жодних подробиць.

"Сьогодні близько 22:10 в різних частинах міста було чути 2 вибухи. Подробиці згодом", — написав колаборант, спікер окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

У місцевих пабліках жителі повідомили, що вибухи були дуже гучними і їх чули не лише в Бердянську.

"Бердянці чули вибухи у всіх мікрорайонах та у найближчих населених пунктах. Окупанти підтвердили два гучних вибухи у місті", — повідомили в РІА "Мелітополь".

Нагадаємо, що 1 травня рано вранці російські окупанти завдали ракетних ударів по Україні. Вибухи чули в Київській та Дніпропетровській областях.

Вибухи на нафтобазі в окупованому Севастополі є частиною підготовки ЗСУ до майбутнього контрнаступу. Про це повідомили в ОК "Південь".