В Мелитополе и Бердянске на базах ВС РФ раздались взрывы: что известно

В Мелитополе зафиксировано попадание в гостиницу, где размещался личный состав противника, а в Бердянске взрывалось в аэропорту, где сосредоточились силы ВС РФ.

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Последний день апреля в оккупированном Бердянске и Мелитополе Запорожской области для оккупантов оказался жарким. В местах их расположения прогремели громкие взрывы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитополь. У оккупантов немного пригорело в месте базирования. Местные паблики подтверждают, что есть попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались оккупанты и их БК. В Бердянске громко", — написал Петр Андрющенко.

Также впоследствии мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированном Бердянске.

"В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города. Ожидаем хорошие новости от Генштаба", — написал он.

Местные оккупационные власти тоже проинформировали о взрывах без каких-либо подробностей.

"Сегодня около 22:10 в разных частях города было слышно 2 взрыва. Подробности впоследствии", — написал коллаборант, спикер оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В местных пабликах жители сообщили, что взрывы были очень громкими, и их слышали не только в Бердянске.

"Бердянцы слышали взрывы во всех микрорайонах и в ближайших населенных пунктах. Оккупанты подтвердили два громких взрыва в городе", — сообщили в РИА "Мелитополь".

Напомним, что 1 мая рано утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Украине. Взрывы слышали в Киевской и Днепропетровской областях.

Взрывы на нефтебазе в оккупированном Севастополе являются частью подготовки ВСУ к предстоящему контрнаступлению. Об этом сообщили в ОК "Юг".