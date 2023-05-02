Виклик США: експерти розповіли, чому Китай активно виступає за припинення війни в Україні

За словами аналітиків, Китай має змогу впливати на Росію. США необхідно з цим зважати, оскільки діалог Вашингтона та Пекіна може бути вигідним Києву.

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Пекін все більше бере на себе роль лідера у міжнародних зусиллях із припинення війни Росії з Україною. Голова КНР Сі Цзіньпін кидає виклик ролі Сполучених Штатів, які роблять найбільше, щоб забезпечити перемогу України над РФ. Про це пише видання Newsweek.

За словами журналістів, на відміну від США, де склався фактичний консенсус щодо того, що піднесення Китаю є загрозою, у Європі виникли розбіжності з цього приводу. Так, візити президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца до КНР показують готовність Європи співпрацювати з Китаєм.

Як розповів Роберт Меннінг, старший науковий співробітник Центру Стімсона "Переосмислення стратегії грантів США", політичне завершення війни не буде знайдено незабаром. Однак Китай, Індія та Туреччина мають найкращі можливості для лобіювання припинення війни, адже вони мають більший вплив на РФ.

Меннінг вважає, що Сполучені Штати повинні змиритися з тим, що Китай має великий вплив на міжнародну дипломатію. Щобільше, Вашингтон має розпочати діалог із Пекіном щодо України. Зрештою, як сказав експерт, це може бути вигідно Києву.

"Ймовірно, тому Зеленський цікавиться Китаєм", — заявив він.

Китайський аналітик Шень Шівей сказав журналістам, що Лі Хуей, якого направив Пекін в Україну, є ветераном дипломатії. Він займався "Євразійськими справами" упродовж 40 років.

"Китай має добрі можливості для сприяння політичному врегулюванню, оскільки він є єдиним постійним членом Ради Безпеки ООН, який підтримує дружні відносини як з Росією, так і з Україною", — сказав аналітик.

Нагадаємо, що першого травня Китай та країни ОДКБ підтримали резолюцію ООН, в якій РФ названо агресором. Проти документа, який згадує про російську агресію щодо України, проголосували лише РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея.

Також повідомлялося, що Китай направив в Україну колишнього посла до РФ із нагородами від Путіна. 2019 року спецпредставник КНР отримав державну нагороду з рук президента Росії. Згідно з відкритими джерелами, Лі Хуей багато років пропрацював у Росії та Радянському Союзі.