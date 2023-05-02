Вызов США: эксперты рассказали, почему Китай активно выступает за прекращение войны в Украине

По словам аналитиков, Китай имеет возможности влиять на Россию. США необходимо с этим считаться, так как диалог Вашингтона и Пекина может быть выгоден Киеву.

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Пекин все больше берет на себя роль лидера в международных усилиях по прекращению войны России с Украиной. Председатель КНР Си Цзиньпин бросает вызов роли Соединенных Штатов, которые делают больше всех, чтобы обеспечить победу Украины над РФ. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, в отличие от США, где сложился фактический консенсус относительно того, что подъем Китая представляет собой угрозу, в Европе возникли разногласия по этому поводу. Так, визиты президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в КНР показывают готовность Европы сотрудничать с Китаем.

Как рассказал Роберт Мэннинг, старший научный сотрудник Центра Стимсона "Переосмысление стратегии грантов США", политическое завершение войны не будет найдено скоро. Однако Китай, Индия и Турция имеют наилучшие возможности для лоббирования прекращения войны, ведь у них есть большее влияние на РФ.

Мэннинг считает, что Соединенные Штаты должны смириться с тем, что Китай имеет большое влияние на международную дипломатию. Более того, Вашингтон должен начать диалог с Пекином по Украине. В конце концов, как сказал эксперт, это может быть выгодно Киеву.

"Вероятно, поэтому Зеленский интересуется Китаем", — заявил он.

Китайский аналитик Шэнь Шивэй сказал журналистам, что Ли Хуэй, которого Пекин направил в Украину, является ветераном дипломатии. Он занимался "Евразийскими делами" на протяжении 40 лет.

"Китай имеет хорошие возможности для содействия политическому урегулированию, поскольку он является единственным постоянным членом Совета Безопасности ООН, который поддерживает дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной", — сказал аналитик.

Напомним, что первого мая Китай и страны ОДКБ поддержали резолюцию ООН, в которой РФ названа агрессором. Против документа, упоминающего о российской агрессии по отношению к Украине, проголосовали только РФ, Беларусь, Никарагуа, Сирия и Северная Корея.

Также сообщалось, что Китай направил в Украину бывшего посла в РФ с наградами от Путина. В 2019 году спецпредставитель КНР получил государственную награду из рук президента России. Согласно открытым источникам, Ли Хуэй много лет проработал в России и Советском Союзе.