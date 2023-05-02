Російські командири побоюються масштабного прориву ЗСУ та зводять укріплення, — CNN

Деякі укріплення створювалися за розпорядженням місцевих керівників у спробі популяризувати офіційний наратив про те, що Росія протистоїть НАТО.

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Росія спорудила масштабні системи військових укріплень у південних регіонах на лінії зіткнення з українськими силами. Це свідчить про те, що у Кремлі побоюються контрнаступу ЗСУ, повідомляє CNN.

Нові дані британської розвідки, опубліковані 1 травня, свідчать про те, що Москва побудувала одну з найбільш розгалужених мереж окопів, які створювалися за останні кілька десятиліть. Ця мережа траншей прокладена вздовж північного кордону окупованого Криму, а також південних кордонів Білгородської та Курської областей.

За даними британського відомства, будівництво захисної мережі розпочалося влітку 2022 року.

"Така оборона вказує на те, що російські лідери глибоко стурбовані тим, що Україна може здійснити великі прориви", — заявили в міністерстві.

Але деякі укріплення створювалися за розпорядженням місцевих керівників у спробі просування офіційного наративу про те, що Росія протистоїть НАТО.

Нагадаємо, що нещодавні події показали, що Росія не готова до контрнаступу України. Журналісти зазначають, що керівник найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається зняти з себе відповідальність за поразку ЗС РФ ще до початку контрнаступу України.

Також повідомлялося, що РФ направила до Бахмута снайперів з контртерористичного підрозділу. Військові дослідники зазначають, що Росія змушена перекидати на фронт нерегулярні сили на тлі значних втрат. За оцінками США, з січня 2023 року ЗС РФ втратили в Бахмуті 100 тисяч військовослужбовців.