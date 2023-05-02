Станемо перевагою: вступ України до НАТО на користь Альянсу, — МЗС

За словами Олега Ніколенка, на саміті у Вільнюсі Україна розраховує отримати зобов'язання від союзників, оскільки це на користь самого Північноатлантичного блоку.

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Зараз наша армія є найсильнішою в Європі, а майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, тому вступ нашої країни до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього Альянсу. Про це 2 травня заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи публікацію Німецького агентства друку (DPA).

"Останнім часом у деяких іноземних ЗМІ з'являються публікації, які намагаються послабити міжнародну підтримку України, змінити акценти навколо очікуваних контрнаступів, просувати "альтернативні" мирні плани та поставити під сумнів український курс на членство в НАТО", — написав він у Facebook.

Представник МЗС наголосив, що формуючи викривлені наративи, автори таких матеріалів зазвичай посилаються на коментарі анонімних джерел, достовірність яких перевірити неможливо.

"Ми звернули увагу на подібну публікацію від Німецького агентства друку (DPA). У контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі німецькі журналісти, посилаючись на неназваних співрозмовників, стверджують, що кроки до членства в НАТО можуть відволікти від "набагато важливішої підтримки України".

Більш того, на думку DPA, нові зобов'язання перед НАТО можуть підштовхнути Росію до більш агресивної війни. Далі агентство робить висновок, що прогрес, ймовірно, буде можливий тільки після досягнення Україною успіхів у протидії російській агресії", – йдеться у повідомленні.

Ніколенко стверджує, що аргументи видання складають набір помилкових думок, які давно втратили свою актуальність. За його словами, Україна вже досягла разючих успіхів у захисті від агресії Москви.

"У лютому 2022 року скептики давали Україні 72 години, а оптимісти – тиждень. Завдяки героїзму українських захисників та захисниць, а також міжнародній підтримці Україна не тільки витримала удар, а й проводить успішні операції зі звільнення окупованих територій", – зазначив чиновник.

Він назвав українську армію найсильнішою в Європі та додав, що українці зараз роблять найбільший внесок у євроатлантичну безпеку.

Щодо необхідності утримуватися від кроків, які нібито можуть спровокувати Кремль на нову агресію, Ніколенко згадав слова глави МЗС Дмитра Кулеби про те, що єдине, що провокує Росію, – це невизначеність.

"Нагадаю, що у 2014 році, коли Росія окупувала Крим і розпалила війну на сході, Україна була офіційно позаблоковою країною. Позаблоковість України не допомогла утримати Росію від агресії. Дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини в рамках Мінського процесу також не допомогли запобігти повномасштабному російському вторгненню", — написав речник зовнішньополітичного відомства.

Він висловив упевненість у тому, що метою Кремля є повне знищення України та лише просування на шляху до вступу нашої країни до НАТО змусить Москву вгамувати свою агресію.

"Поточна міжнародна підтримка України у протидії російським окупантам не суперечить, а навпаки доповнює процес набуття членства в НАТО. Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а вступ нашої держави до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього Альянсу. Україна – це не проблема, а перевага для НАТО", – заявив речник МЗС.

Він додав, що вступ України до НАТО – на користь самого Альянсу і закликав партнерів виявити лідерство. Ніколенко наголосив, що на саміті у Вільнюсі Україна розраховує отримати зобов'язання від союзників, які визначать шлях до нашого вступу до НАТО.

Нагадаємо, 2 травня заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що Сполучені Штати підтримують "політику відкритих дверей" НАТО. Проте за вступ України до Альянсу мають проголосувати всі країни, які до нього належать.

30 квітня політолог Олексій Арестович висловив думку, що Україні потрібно або вступити до НАТО або відновити свій ядерний статус. З його слів, інші формати безпеки для нашої країни не працюють.