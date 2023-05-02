Станем преимуществом: вступление Украины в НАТО в интересах Альянса, — МИД

По словам Олега Николенко, на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательства от союзников, поскольку это в интересах самого Североатлантического блока.

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Сейчас наша армия является сильнейшей в Европе, а будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, поэтому вступление нашей страны в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Альянса. Об этом 2 мая заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя публикацию Немецкого агентства печати (DPA).

"В последнее время в некоторых иностранных СМИ появляются публикации, пытающиеся ослабить международную поддержку Украины, изменить акценты вокруг ожидаемых контрнаступлений, продвигать "альтернативные" мирные планы и подвергнуть сомнению украинский курс на членство в НАТО, – написал он в Facebook.

Представитель МИД подчеркнул, что формируя искривленные нарративы, авторы таких материалов обычно ссылаются на комментарии анонимных источников, достоверность которых проверить невозможно.

"Мы обратили внимание на подобную публикацию от Немецкого агентства печати (DPA). В контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе немецкие журналисты, ссылаясь на неназванных собеседников, утверждают, что шаги к членству в НАТО могут отвлечься от "намного более важной поддержки Украины".

Более того, по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть Россию к более агрессивной войне. Далее агентство заключает, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии", – говорится в сообщении.

Николенко утверждает, что аргументы издания составляют набор ошибочных суждений, давно утративших свою актуальность. По его словам, Украина уже добилась поразительных успехов в защите от агрессии Москвы.

"В феврале 2022 года скептики давали Украине 72 часа, а оптимисты – неделю. Благодаря героизму украинских защитников и защитниц, а также международной поддержке, Украина не только выдержала удар, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий", – отметил чиновник.

Он назвал украинскую армию сильнейшей в Европе и добавил, что украинцы сейчас вносят наибольший вклад в евроатлантическую безопасность.

Касательно необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут спровоцировать Кремль на новую агрессию, Николенко упомянул слова главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что единственное, что провоцирует Россию – это неопределенность.

"Напомню, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и разожгла войну на востоке, Украина была официально внеблоковой страной. Внеблоковость Украины не помогла удержать Россию от агрессии. Дипломатические усилия Украины, Франции и Германии в рамках Минского процесса также не помогли предотвратить полномасштабное российское вторжение", – написал спикер внешнеполитического ведомства.

Он высказал уверенность в том, что целью Кремля является полное уничтожение Украины и только продвижение на пути к вступлению нашей страны в НАТО заставит Москву унять свою агрессию.

"Текущая международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а наоборот дополняет процесс обретения членства в НАТО. Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Североатлантического союза. Украина – это не проблема, а преимущество для НАТО", – заявил представитель МИД.

Он добавил, что вступление Украины в НАТО – в интересах самого Альянса, и призвал партнеров проявить лидерство. Николенко подчеркнул, что на саммите в Вильнюсе Украина рассчитывает получить обязательства от союзников, которые определят путь к нашему вступлению в НАТО.

Напомним, 2 мая заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель заявил, Соединенные Штаты поддерживают "политику открытых дверей" НАТО. Однако за вступление Украины в Альянс должны проголосовать все страны, которые в него входят.

30 апреля политолог Алексей Арестович высказал мнение, что Украине нужно либо вступить в НАТО, либо возобновить свой ядерный статус. По его словам, другие форматы безопасности для нашей страны не работают.