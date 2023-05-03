Усі види військ матимуть окремі медалі: МО затвердило нові нагороди для військових (фото)

За основу нових нагород взяли рекомендації геральдистів. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, у відомстві хочуть наголосити, що зміцнення обороноздатності країни — це спільна справа, але при цьому особиста роль кожного.

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Міністерство оборони України удосконалило систему відомчих нагород. Відтепер кожен військ має свої нагородні медалі. Про це у середу, 3 травня, повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков на своїй Facebook-сторінці.

"Щоб гідно відзначити кожного, ми вдосконалили систему відомчих нагород. Це не лише про заохочення. Це про повагу та формування традицій українського війська", – написав голова оборонного відомства.

Як зазначив Резніков, перед тим, як затвердити нагороди, у міністерстві консультувати з експертами, провідними геральдистами та взяли за основу їхні рекомендації. Після цього їх затвердили наказом Міноборони, який пройшов процедуру юстиції.

За словами міністра, відзнаки створюють універсальну систему, яка водночас підкреслює виняткові досягнення.

Фото: Міноборони України

"Сучасна війна є всеосяжною, і перемога закладається на багатьох рівнях. Ми хочемо показати, що зміцнення обороноздатності — це спільна справа, але при цьому особиста роль кожного. І внесок кожного є важливим", — написав Резніков.

Що відомо про нові нагороди

Відповідно до роду військ, воїнів нагороджуватимуть такими медалями:

"Хрест Сухопутних військ";

"Хрест Повітряних Сил";

"Хрест Військово-Морських Сил";

"Хрест Сил спеціальних операцій";

"Хрест Сил територіальної оборони";

"Хрест Сил логістики";

"Хрест Сил підтримки";

"Хрест Медичних сил";

"Хрест Десантно-штурмових військ";

"Хрест Військ зв'язку та кібербезпеки";

"Хрест ракетних військ та артилерії";

"Хрест Державної спеціальної служби транспорту";

медаль "Воїн-миротворець";

медаль "Ветеран служби".

Також затверджено такі відмінності:

Медалі за 10, 15 та 20 років сумлінної служби;

Медаль "За сприяння обороні";

Медаль "Захиснику України";

Медаль "Зірка військового братства";

Медаль "За зміцнення обороноздатності";

Медаль "Золотий Тризуб";

Медаль "За поранення";

Медаль "Хрест пошани";

Медаль "Хрест доблесті";

Медаль "Військовий хрест";

Медаль "Лицарський хрест";

Медаль "Залізний хрест";

Нагрудний знак "За зразкову службу";

Нагрудний знак "Хрест особливих нагород".

Повний перелік нагород з детальним описом є на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 1 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вручив цінні подарунки та нагороди бійцям, які ведуть оборону Бахмута Донецької області.

Раніше, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський нагородив волинських прикордонників, котрі тримали оборону Бахмута. Зокрема, було вручено ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, а також медалі "За військову службу Україні".