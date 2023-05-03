Все виды войск будут иметь отдельные медали: МО утвердило новые награды для военных (фото)
За основу новых наград взяли рекомендации геральдистов. По словам министра обороны Алексея Резникова, в ведомстве хотят подчеркнуть, что укрепление обороноспособности страны — это общее дело, но при этом — личная роль каждого.
Министерство обороны Украины усовершенствовало систему ведомственных наград. Отныне у каждого рода войск есть свои наградные медали. Об этом в среду, 3 мая, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей Facebook-странице.
"Чтобы достойно отметить каждого, мы усовершенствовали систему ведомственных наград. Это не только о поощрении. Это об уважении и формировании традиций украинского войска", – написал глава оборонного ведомства.
Как отметил Резников, перед тем, как утвердить награды, в министерстве консультировать с экспертами, ведущими геральдистами и взяли за основу их рекомендации. После чего их утвердили приказом Минобороны, который прошел процедуру юстиции.
По словам министра, знаки отличия создают универсальную систему, которая в то же время подчеркивает исключительные достижения.
"Современная война является всеобъемлющей, и победа закладывается на многих уровнях. Мы хотим показать, что укрепление обороноспособности — это общее дело, но при этом — личная роль каждого. И вклад каждого является важным", — написал Резников.
Что известно о новых наградах
В соответствии с родом войск, воинов будут награждать такими медалями:
- "Крест Сухопутных войск";
- "Крест Воздушных Сил";
- "Крест Военно-Морских Сил";
- "Крест Сил специальных операций";
- "Крест Сил территориальной обороны";
- "Крест Сил логистики";
- "Крест Сил поддержки";
- "Крест Медицинских сил";
- "Крест Десантно-штурмовых войск";
- "Крест Войск связи и кибербезопасности";
- "Крест ракетных войск и артиллерии";
- "Крест Государственной специальной службы транспорта";
- медаль "Воин-миротворец";
- медаль "Ветеран службы".
Также утверждены следующие отличия:
- Медали за 10, 15 и 20 лет добросовестной службы;
- Медаль "За содействие обороне";
- Медаль "Защитнику Украины" ;
- Медаль "Звезда военного братства";
- Медаль "За укрепление обороноспособности";
- Медаль "Золотой Трезубец";
- Медаль "За ранение";
- Медаль "Крест почета";
- Медаль "Крест доблести";
- Медаль "Военный крест";
- Медаль "Рыцарский крест";
- Медаль "Железный крест";
- Нагрудный знак "За образцовую службу";
- Нагрудный знак "Крест особых заслуг".
Полный перечень наград с детальным описанием доступен на официальном сайте Министерства обороны Украины.
Напомним, 1 мая командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вручил ценные подарки и награды бойцам, которые ведут оборону Бахмута Донецкой области.
Ранее, 19 апреля, президент Украины Владимир Зеленский наградил волынских пограничников, которые держали оборону Бахмута. В частности были вручены ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, а также медали "За военную службу Украине".