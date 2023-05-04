Замах на Путіна: удари БПЛА по Кремлю можуть стати поворотним моментом у війні, — експерти

За словами аналітиків, навіть невдала спроба вбити Путіна – відмінний спосіб його налякати, оскільки це показало, наскільки близько до нього можуть підібратися. Ця атака БПЛА може бути операцією спецслужб РФ, щоб виправдати ескалацію.

Related video

Президент РФ Володимир Путін може використати удар безпілотників по Кремлю, щоб наростити військові зусилля у війні з Україною. Про це пише видання Newsweek.

За словами Марка Каца з Університету Джорджа Мейсона, поки що неясно, звідки конкретно взялися ці БПЛА.

"Навіть якби вони були озброєні, ймовірність точного визначення місцеперебування Путіна у кремлівському комплексі була досить низькою", — сказав він.

Журналісти нагадали, що в РФ вже заявили, що атака безпілотників була спробою вбити безпосередньо Путіна.

Відставний майор армії США Джон Спенсер заявив, що, на його думку, для України "великою невигодою" завдаватиме ударів по Москві. Безпілотники могли бути відправлені окремими особами чи групами Росії.

Однак Девід Сілбі, професор історії в університеті Корнелла, не скидає з рахунків ідею, що Україна могла спробувати знищити Путіна за допомогою дронів.

"Обезголовні удари — не рідкість у військових діях. США розпочали війну в Перській затоці 2003 року зі спроби знищити Саддама Хусейна. Очевидно, під час цієї війни на Зеленського було скоєно кілька замахів", — сказав Сілбей.

За його словами, навіть невдала спроба вбити Путіна – чудовий спосіб його налякати, оскільки це показало, наскільки близько до нього можуть підібратися.

З іншого боку, Сілбей не виключає, що атака безпілотників могла бути операцією спецслужб Росії для використання як привід для виправдання будь-якої ескалації.

"Вбивство Зеленського? Це вже пробували. Ядерна зброя? Усе та ж логіка стримування за допомогою ядерної зброї. Масовані стратегічні бомбардування українських міст? Потенційно правдоподібніше", — сказав він.

Нагадаємо, що у Держдумі запропонували захищати Кремль від БПЛА за допомогою орлів. Російський парламентар Олексій Журавльов запропонував знищити офіс президента та будівлю Верховної Ради, а також використовувати птахів для захисту від дронів.

Також повідомлялося, що керівник фракції "Слуга народу" у Верховній раді України Давид Арахамія заявив, що атаку дронів по Кремлю замовив "клуб скривджених" росіян. Він зазначив, що за ударом по Кремлю стоять російські олігархи, які постраждали від путінського режиму.

Колишній радник ВП Олексій Арестович заявив, що Україні зараз невигідні такі атаки. На Заході не підтримують дій, які можуть призвести до ескалації.