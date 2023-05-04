Залп — до 16 "Калібрів": Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, виключаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)

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Кількість військових кораблів РФ станом на 11:00 4 травня було зменшено до 7, серед них 2 ракетоносії "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

"Станом на 11:00 04.05.2023: у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, серед яких 2 носії ракет "Калібр", загальний залп яких до 16 ракет; в Азовському морі — 1 ворожий корабель", — зазначено в повідомленні ВМС ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 5 російських кораблів, один із яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет, і ще один корабель окупантів знаходиться на бойовому чергуванні в Азовському морі.

За інформацією відомства, за добу на користь РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: в Азовське море — 16 суден, з них 2 рухалися в напрямку протоки Босфор; у Чорне море — 15 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У Військово-морських силах зазначають, що Россія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), коли вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, на початку квітня Сили оборони півдня України помітили нарощування корабельного угруповання ворога. 5 квітня в морі знаходилися 2 підводні і 4 надводні носії крилатих ракет.

Також нагадаємо, 14 квітня, за наказом голови Міноборони РФ Сергія Шойгу, Тихоокеанський флот в повному складі був піднятий по тривозі. Команда про це надійшла через раптову перевірку готовності "відбивати загрози передбачуваного противника".