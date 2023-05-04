Залп — до 16 "Калибров": Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, выключая системы автоматической идентификации (AIS)

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Число военных кораблей РФ по состоянию на 11:00 4 мая было уменьшено до 7, среди них 2 ракетоносителя "Калибр" с общим залпом до 16 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

"По состоянию на 11:00 04.05.2023: в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет; в Азовском море — 1 вражеский корабль", — указано в сообщении ВМС ВСУ.

В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 5 российских кораблей, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет, и еще один корабль оккупантов находится на боевом дежурстве в Азовском море.

По информации ведомства, за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили: в Азовское море — 16 судов, из них 2 двигалось в направлении пролива Босфор; в Черное море — 15 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В Военно Морских силах отмечают, что Росси продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, в начале апреля Силы обороны юга Украины заметили наращивание корабельной группировки врага. 5 апреля в море находились 2 подводных и 4 надводных носителя крылатых ракет.

Также напомним, 14 апреля, по приказу главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Тихоокеанский флот в полном составе был поднят по тревоге. Команда об этом поступила из-за внезапной проверки готовности "отражать угрозы предполагаемое противника".