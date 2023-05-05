Путін змирився, що не може захопити всю Україну, і будує нові плани, — розвідка США

За словами голови Національної розвідки США Авріл Хейнс, глава Кремля хоче зосередитися на тому, щоб зміцнити свій контроль на вже окупованих територіях України, а також досягти того, щоб країна не стала членом НАТО.

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Президент Росії Володимир Путін стримав свої амбіції щодо України. Принаймні найближчим часом. Він розуміє, що захопити її не вдасться. Про це розповіла голова Національної розвідки США Авріл Хейнс, пише CNN.

За її словами, глава Кремля хоче зосередитися на тому, щоб зміцнити свій контроль на вже окупованих територіях України, а також досягти того, щоб країна не стала членом НАТО. Щоправда, малоймовірно, що конструктивні переговори зможуть розпочатися цього року.

Вона заявила, що війська РФ готують оборонні споруди в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Також Хейнс зазначила, що РФ вже не зможе провести значну наступальну операцію у 2023 році через брак боєприпасів та живої сили.

"Фактично, якщо Росія не ініціює обов'язкову мобілізацію і не забезпечить суттєві поставки сторонніх боєприпасів, крім існуючих поставок з Ірану та інших країн, їм все важче підтримуватиме навіть скромні наступальні операції", — заявив Хейнс.

Нагадаємо, що раніше Хейнс також заявила, що Росія швидше за все не застосовуватиме ядерну зброю проти України. Вона закликала Москву виявити стриманість, навіть незважаючи на тяжкі втрати, завдані РФ у війні проти України.

"Це дуже малоймовірно, такою є наша поточна оцінка", — сказала вона.

Крім того, повідомлялося, що в РФ репетирують ядерний удар після атаки БПЛА на Кремль. За даними Західного військового округу Росії, у навчаннях було задіяно близько 100 військовослужбовців, а також близько 20 одиниць військової та спеціальної техніки.