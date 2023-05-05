"Вже набирають особовий склад": МНС РФ готується до бойових дій у двох регіонах Росії, — ЦНС

У Центрі національного опору заявили, що у Москві вважають, що у Калінінградській області та на Північному Кавказі є небезпека активізації військових дій.

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Росіяни готуються до громадської оборони в області Калінінграда, а також на Кавказі. Міністерство надзвичайних ситуацій РФ розширює низку рятувальників для організації. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що у Москві вважають, що у Калінінградській області та на Північному Кавказі є небезпека активізації військових дій. Тож там почали формувати загони МНС для організації цивільної оборони.

"Наразі окупанти активно набирають особовий склад у рятувальні військові формування МНС у цих регіонах і проводять заходи щодо розгортання системи цивільної оборони", — йдеться у повідомленні.

У матеріалі також йдеться, що росіяни мають проблему з комплектуванням аналогічних формувань на тимчасово окупованих територіях України. Так, більшість співробітників МНС Росії вважають за краще брати відрядження саме в Калінінград, а також на Кавказ, якщо їм надають вибір.

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