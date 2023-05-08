Збитки значно більші: у ГУР розповіли, чому відкинули "операцію" з літаком Червінського

Представник відомства Андрій Юсов у розмові з журналістами підкреслив, що керівництво не давало дозволу Роману Червінському на викрадення літака, оскільки ця операція від початку передбачала великі ризики.

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Українська розвідка ще на етапі планування відкинула ідею свого екс-співробітника Романа Червінського, який запропонував викрасти російський літак, як нереалістичну. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 8 травня.

"Ця ідея (задум Червінського, — ред.) була відкинута відразу як нереалістична у виконанні й така, що несе потенційно надзвичайно великі ризики, що в результаті, на жаль, і сталося", — сказав Юсов.

Він наголосив, що ГУР не має жодного відношення до "операції Червінського" і не несе відповідальності за загибель людей під час обстрілу аеродрому "Канатове".

Представник ГУР також звернув увагу журналістів на те, що громадськість знає лише малу частину інформації про те, які тяжкі наслідки спричинила несанкціонована "операція" щодо викрадення літака.

"Насправді збитків завдано значно більше. Ризики одразу були більшими й реалізація одразу виглядала нереалістичною з багатьох причин", — резюмував Юсов.

Нагадаємо, що 21 квітня СБУ оголосила про підозру військовому, який намагався викрасти літак РФ. Слідство вважає, що самовільні дії одного з командирів частини допомогли окупантам дізнатися про координати аеродрому, що призвело до знищення техніки та загибелі особового складу.

Цього ж дня суд відправив під арешт екс-розвідника Романа Червінського. Адвокати військового, самовільні дії якого, за версією прокурора, призвели до смертей людей, заявили, що не згодні з рішенням суду першої інстанції та подаватимуть апеляцію.