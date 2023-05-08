Ущерб значительно больше: в ГУР рассказали, почему отвергли "операцию" с самолетом Червинского

Представитель ведомства Андрей Юсов в разговоре с журналистами подчеркнул, что руководство не давало разрешения Роману Червинскому на похищение самолета, так как оно с самого начала подразумевало большие риски.

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Украинская разведка еще на этапе планирования отвергла идею своего экс-сотрудника Романа Червинского, который предложил угнать российский самолет, как нереалистичную. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью "РБК-Украина", которое было опубликовано 8 мая.

"Эта идея (задумка Червинского, — ред.) была отвергнута сразу как нереалистичная в исполнении и несущая потенциально чрезвычайно большие риски, что в итоге, к сожалению, и произошло", — сказал Юсов.

Он подчеркнул, что ГУР не имеет никакого отношения к "операции Червинского" и не несет ответственности за гибель людей во время обстрела аэродрома "Канатово".

Представитель ГУР также обратил внимание журналистов на то, что общественность знает только малую часть информации о том, какие тяжелые последствия повлекла за собой несанкционированная "операция" по угону самолета.

"На самом деле ущерб нанесен значительно больше. Риски сразу были большими и реализация сразу выглядела нереалистичной по многим причинам", — резюмировал Юсов.

Напомним, что 21 апреля СБУ объявила о подозрении военному, который пытался угнать самолет РФ. Следствие считает, что самовольные действия одного из командиров части помогли оккупантам узнать координаты аэродрома, что привело к уничтожению техники и гибели личного состава.

В этот же день суд отправил под арест экс-разведчика Романа Червинского. Адвокаты военного, самовольные действия которого, по версии прокурора, привели к смертям людей, заявили, что не согласны с решением суда первой инстанции и будут подавать апелляцию.