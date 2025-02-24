Ищут "достижения": пропагандисты РФ могут объявить о победе, — ГУР (видео)

РосСМИ расскажут населению, что президент Владимир Путин "всех переиграл" и "победил", пояснил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

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Российские пропагандисты могут объявить о завершении войны в Украине и при этом не ждать, что об этом скажет президент Российской Федерации Владимир Путин. РосСМИ готовятся показать оккупированные территории как "достижения", которые и были целями нападения на украинцев. О том, какие месседжи услышат граждане РФ о конце войны представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал "24 каналу".

РФ и завершение войны — комментарий Юсова см. с 0:42

РФ и завершение войны — детали

Юсов пояснил, что российские государственные медиа на сегодня заняты тем, что рассказывают населению о достижении целей вторжения в Украину. Соответствующие месседжи озвучиваются пропагандистами и так называемыми аналитиками, отметил представитель ГУР. При этом даже не обязательно, чтобы с заявлением о победе выступил лично Владимир Путин: росСМИ сами все расскажут и при этом подтвердят "таланты" главы Кремля.

"Эти все нарративы именно в это время и в эти дни активно распространяются российскими медиа: о том, что цели "СВО" или уже достигнуты, или вот-вот будут достигнуты, и Путин молодец и всех переиграл. То есть это происходит сейчас в реальном времени", — сказал он.

Пропагандисты найдут, что именно выдать на российскую победу, добавил Юсов. Разведчик назвал три "достижения", о которых расскажут населению РФ. Например, покажут продвижение по украинской территории и заявят, что вот теперь достигли цели. Или вспомнят об "улучшении" экономики, или о "развитии" армии. По его словам, в тоталитарном государстве что угодно могут перекрутить на 180 градусов и выдать как "победу".

"Обществом манипулируют. Раньше было нужно быстро объяснить и придумать необходимость начала геноцидной войны и вторжения. В случае чего, смогут объяснить, что все завершилось и что царь снова оказался очень мудрым", — прозвучало на видео.

Кроме того, Юсов пояснил, что ГУР следит за действиями пропаганды РФ и предупреждает об этом украинское общество. Из-за этих предупреждений у РФ могут меняться планы, уточнил разведчик.

Пропаганда РФ о "победе"

Отметим, 21 февраля украинские разведчики опубликовали сообщение, что президент Владимир Путин может объявить о завершении войны 24 февраля. При этом глава Кремля будет уверять население, что они "одержали" победу на НАТО. Также в ГУР предупреждали, что продолжится влияние на украинское общество. Среди прочего, украинцам будут рассказывать, что их "предал Запад", "США и РФ договорились за спиной Украины", и о том, что "власть нелегитимна".

Вечером 23 февраля сообщение о заявлении Путина опубликовало до двух десятков Telegram-каналов, которые называют себя украинскими. При этом была ссылка на американский телеканал Fox News, который на самом деле ничего подобного не писал.

Напоминаем, 24 февраля, на третью годовщину вторжения РФ, в Киеве провели саммит "Большой семерки", на котором Зеленский поговорил с Дональдом Трампом. Фокус опубликовал основные тезисы выступлений Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые прозвучали после саммита.