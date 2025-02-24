Шукають "здобутки": пропагандисти РФ можуть оголосити про перемогу, — ГУР (відео)

РосЗМІ розкажуть населенню, що президент Володимир Путін "всіх переграв" і "переміг", пояснив представник української розвідки Андрій Юсов.

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Російські пропагандисти можуть оголосити про завершення війни в Україні та при цьому не чекати, що про це скаже президент Російської Федерації Володимир Путін. РосЗМІ готуються показати окуповані території як "здобутки", які й були цілями нападу на українців. Про те, які меседжі почують громадяни РФ про кінець війни представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів "24 каналу".

РФ і завершення війни - коментар Юсова див. з 0:42

РФ і завершення війни — деталі

Юсов пояснив, що російські державні медіа на сьогодні зайняті тим, що розповідають населенню про досягнення цілей вторгнення в Україну. Відповідні меседжі озвучуються пропагандистами й так званими аналітиками, зауважив представник ГУР. При цьому навіть не обов'язково, щоб з заявою про перемогу виступив особисто Володимир Путін: росЗМІ самі все розкажуть і при цьому підтвердять "таланти" очільника Кремля.

"Ці всі наративи саме в цей час і в ці дні активно поширюються російськими медіа: про те, що цілі "СВО" або вже досягнуті, або ось-ось будуть досягнуті, і Путін молодець і всіх переграв. Тобто це відбувається зараз в реальному часі", — сказав він.

Пропагандисти знайдуть, що саме видати на російську перемогу, додав Юсов. Розвідник назвав три "здобутки", про які розкажуть населенню РФ. Наприклад, покажуть просування по українській території й заявлять, що ось тепер досягнули мети. Або згадають про "покращення" економіки, або про "розвиток" армії. З його слів, у тоталітарній державі будь-що можуть перекрутити на 180 градусів і видати як "перемогу".

"Суспільством маніпулюють. Раніше було потрібно швидко пояснити й вигадати необхідність початку геноцидної війни та вторгнення. В разі чого, зможуть пояснити, що все завершилось і що цар знову виявився дуже мудрим", — пролунало на відео.

Крім того, Юсов пояснив, що ГУР стежить за діями пропаганди РФ і попереджає про це українське суспільство. Через ці попередження у РФ можуть змінюватись плани, уточнив розвідник.

Пропаганда РФ про "перемогу"

Зазначимо, 21 лютого українські розвідники опублікували повідомлення, що президент Володимир Путін може оголосити про завершення війни 24 лютого. При цьому очільник Кремля запевнятиме населення, що вони "здобули" перемогу на НАТО. Також в ГУР попереджали, що продовжиться вплив на українське суспільство. Серед іншого, українцям розповідатимуть, що їх "зрадив Захід", "США та РФ домовились за спиною України", і про те, що "влада нелегітимна".

Увечері 23 лютого повідомлення про заяву Путіна опублікувало до двох десятків Telegram-каналів, які називають себе українськими. При цьому було посилання на американський телеканал Fox News, який насправді нічого подібного не писав.

Нагадуємо, 24 лютого, на третю річницю вторгнення РФ, у Києві провели саміт "Великої сімки", на якому Зеленський поговорив з Дональдом Трампом. Фокус опублікував основні тези виступів Трампа та президента Франції Емманюеля Макрона, які пролунали після саміту.