Рознесло на міні, добили з ПТРК: нардеп опублікував кадри знищення танка РФ (відео)

Російський танк підірвався на міні, після чого бійці 21-го батальйону 56-ї бригади ЗСУ добили його з протитанкового ракетного комплексу.

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Військовослужбовці 21-го батальйону 56-ї бригади Збройних сил України знищили танк Збройних сил Російської Федерації за допомогою протитанкового ракетного комплексу (ПТРК). Відповідне відео 8 травня опублікував депутат та представник комітету з національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі.

Як зазначає Мисягін, російський танк підірвався на міні, після чого українські військові відкрили по ньому вогонь.

"Момент підриву на міні російського танка та подальше добивання його з ПТРК бійцями 21-го батальйону 56-ї бригади ЗСУ", — написав нардеп.

На відео можна помітити, що техніку окупанта вивели з ладу українські сили, проте екіпажу танка вдалося евакуюватися.

Танк ЗС РФ підірвався на міні

Нагадаємо, що 5 травня Юрій Мисягін повідомив, що Україна отримала американські бронемашини Oshkosh M-ATV, а українські військові підрозділи вже використовують щонайменше дві одиниці. Він зазначив, що раніше публічно не оголошувалась інформація про постачання цієї техніки.

Ми також писали, що 1 травня Юрій Мисягін опублікував відео, на якому українські захисники використовують РСЗВ HIMARS для протидії російським окупантам. Нардеп заявив, що це є певною відплатою за обстріл окупантами житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Раніше, 27 квітня, Юрій Мисягін розповів, що самохідне артилерійське встановлення М109 американського виробництва вже використовується Збройними силами України. Він також уточнив, що техніку придбали у Бельгії.