"Потрібна пильність": у Путіна переживають за безпеку проведення параду у Москві

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, на параді будуть "щонайменше 5 іноземних лідерів" і додав, що "очікувати можна всього".

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Російська влада турбується про безпеку Москви на параді 9 травня, і збирається "бути на чеку". Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він додав, що у столиці РФ завтра, 9 травня буде "щонайменше 5 іноземних лідерів", тому заходи безпеки серйозні.

"Приймаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки, тим більше коли йдеться про присутність іноземних гостей, про присутність нашого глави держави. Все, що за законом належить, все робиться для цього", – сказав він.

Пєсков також заявив, що Росія має справу з "київським режимом", тому Кремлю "потрібна пильність".

Нагадаємо, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков анонсував виступ президента Росії на військовому параді у Москві 9 травня.

Розробник безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко, який пообіцяв 20 млн грн за БПЛА на Червоній площі, упевнений, що 9 травня кількість українських апаратів буде достатньою для того, щоб пройти російську систему ППО.

7 травня полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан заявив, що в Російській Федерації мали намір знищити будівлю парламенту України ударом гіперзвуковою ракетою Х-47 "Кинджал" у відповідь на атаку безпілотних літальних апаратів на Кремль.