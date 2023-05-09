На 9 травня: США хочуть оголосити про пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів, — CNN

За словами журналістів, йдеться про новий середньостроковий або довгостроковий контракт. У пакет увійдуть безпілотники, артилерійські боєприпаси та ракети ППО, а також інші засоби оборони.

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Сполучені Штати мають намір оголосити про пакет допомоги Україні на суму 1,2 мільярда доларів у вівторок, 9 травня. Про це пише CNN із посиланням на неназваного американського чиновника.

Повідомляється, що це відбувається у критичний момент, коли наближається контрнаступ України проти російських військ. За словами чиновника, пакет включатиме безпілотники, артилерійські боєприпаси та ракети ППО, а також інші засоби для оборони від вторгнення РФ.

За словами журналістів, пакет підпадатиме під дію Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), що означає, що озброєння та обладнання буде укладено закуплено у виробників, а не взято безпосередньо із запасів Міністерства оборони.

Видання пише, що пакети USAI призначені для створення середньострокових та довгострокових поставок для України.

Раніше журналісти повідомили, що США знімають із танків Abrams "чутливі" технології напередодні відправки в Україну. Уряд США нібито надсилає "урізані версії" своїх танків іноземним державам. У Пентагоні вважають, що танки Abrams в Україні можуть потрапити до росіян на полі бою.

Також нагадаємо, що на літаки встановлять радарну систему MFRS на основі ШІ. Компанія Northrop Grumman вже отримала контракт на $3,6 млрд від ВМС США на будівництво двох літаків E-2D Advanced Hawkeye plus.

Ще повідомлялося, що у США прогнозують реальні переговори між Україною та РФ до кінця 2023 року. За словами колишнього голови Держдепу Генрі Кісінджера, переговорний процес стане можливим завдяки зусиллям Китаю.