На 9 мая: США хотят объявить о пакете помощи Украине на 1,2 млрд долларов, — CNN

По словам журналистов, речь идет о новом среднесрочном или долгосрочном контракте. В пакет войдут беспилотники, артиллерийские боеприпасы и ракеты ПВО, а также другие средства обороны.

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Соединенные Штаты намерены объявить о пакете помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов во вторник 9 мая. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Сообщается, что это происходит в критический момент, когда приближается контрнаступление Украины против российских войск. По словам чиновника, пакет будет включать беспилотники, артиллерийские боеприпасы и ракеты ПВО, а также другие средства для обороны от вторжения РФ.

По словам журналистов, пакет будет подпадать под действие Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), что означает, что вооружение и оборудование будет заключен будут закуплены у производителей, а не взяты напрямую из запасов Министерства обороны.

Издание пишет, что пакеты USAI предназначены для создания среднесрочных и долгосрочных поставок для Украины.

Ранее журналисты сообщили, что США снимают с танков Abrams "чувствительные" технологии накануне отправки в Украину. Правительство США якобы присылает "урезанные версии" своих танков иностранным государствам. В Пентагоне полагают, что танки Abrams в Украине могут попасть к россиянам на поле боя.

Также напомним, что на самолеты установят радарную систему MFRS на основе ИИ. Компания Northrop Grumman уже получила контракт на $3,6 млрд от ВМС США на постройку двух самолетов E-2D Advanced Hawkeye plus.

Еще сообщалось, что в США прогнозируют реальные переговоры между Украиной и РФ к концу 2023 года. По словам бывшего главы Госдепа Генри Киссинджера, переговорный процесс станет возможным благодаря усилиям Китая.