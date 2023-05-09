На Київщині виявили вирву та уламки крилатих ракет, — Нацполіція (фото)

За словами начальника обласного главку поліції Андрія Нєбитова, в одному із населених пунктів Київщини падіння уламків ракети призвело до руйнувань цивільної інфраструктури. Люди не постраждали.

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На Київщині виявили уламки ракет, знищених українськими силами протиповітряної оборони. Про це у вівторок, 9 травня, повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

Внаслідок падіння однієї з ракет руйнувань та постраждалих немає. Судячи з опублікованих фото, уламки ракети впали у поле.

Частини ще однієї крилатої ракети впали в одному із населених пунктів Київської області. Падіння уламків призвело до часткових руйнувань цивільної інфраструктури. Жертв серед мирного населення немає.

Крім того, як повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Київській області, в одному з районів регіону виявили вирву, яка виникла внаслідок ворожих обстрілів.

Діаметр вирви склав 8 метрів Фото: Нацполиция Глибина вирви — понад 2,5 метри Фото: Нацполиция

Діаметр вирви становить близько 8 метрів, глибина — понад 2,5 метри. Київські правоохоронці оточили територію та проводять огляд. Жертв та руйнувань немає.

Масований ракетний обстріл України 9 травня

У ніч проти 9 травня Збройні сили Росії провели масований обстріл міст України. Зокрема, повідомлялося про роботу ППО у Києві, де українські захисники успішно відбили ворожу атаку: збито всі 15 крилатих ракет, запущених по столиці. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа. Ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що у Дніпрі уламки однієї з ракет впали на чотириповерхову будівлю, внаслідок чого 32-річна жінка отримала поранення. На третьому поверсі будівлі виявили бойову частину ракети. Щоб її знешкодити вибухотехнікам довелося евакуювати увесь будинок.

Загалом українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет, запущених по Україні. Ворог здійснив пуски у дві хвилі: 8 "Калібрів" з акваторії Чорного моря та 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з району Каспійського моря, які запустили чотири бомбардувальники.

Нагадаємо, 8 травня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що Росія в ході масованих ракетних атак України хотіла знищити енергетичну інфраструктуру і посіяти паніку, проте зазнала повного фіаско і тепер запаси високоточної зброї РФ закінчуються, а відновити їх не встигають.