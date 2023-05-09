"Пам'ятайте, за що ми тут вмираємо": як ЗСУ транспортують розбиту техніку поблизу Бахмута (відео)

Збройні сили України поблизу Бахмута транспортують техніку, яка зазнала пошкоджень. Захисник закликав українців не забувати, якою ціною дається оборона України у боях із ЗС РФ.

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Українські захисники й надалі боронять Бахмут, але зазнають втрат у техніці, яку згодом транспортують з місця боїв. Відео опублікували 9 травня у соцмережі, повідомив Фокус.

У кадрі зафіксовано підбиті БМП та бронеавтомобілі. Один із бійців, пояснив, що доводиться транспортувати цю техніку. Він закликав українців не забувати, якою ціною дається оборона України у боях з російськими загарбниками.

"Пам'ятайте, за що ми тут вмираємо, щоб ваші діти того не бачили", – зазначив він на відео.

Нагадаємо, 9 травня показали дорогу через Іванівське на Бахмут, якою ледве можна проїхати через велику кількість знищеної техніки. У кадрі можна побачити, що на шляху до головної фортеці Донеччини підбитий БТР, МТ-ЛБ та різні транспортні засоби. Також видно, що палає танк. Запеклі бої за комунікації, які з'єднують гарнізон міста з іншими підрозділами Збройними силами України.

Також 4 травня у соцмережі показали дорогу на Бахмут. На відео можна було побачити перевернутий Bushmaster та підбитий БТР M113. Також пошкодження отримав бронеавтомобіль Dingo ATF та МТ-ЛБ радянського виробництва, яка також використовується підрозділами українських військ. Бронемашина німецького виробництва використовується підрозділами Бундесверу, але також є на озброєнні й інших армій світу, зокрема й різних підрозділах Збройних сил України.

Аеророзвідники ЗСУ 19 квітня також показали Бахмут з висоти пташиного польоту. Представники 127-ї окремої бригади територіальної оборони зафіксували наслідки обстрілів російськими підрозділами населеного пункту. Місто у Донецькій області майже повністю було вкрито димовою завісою, яка утворилася внаслідок тривалих обстрілів російською артилерією та авіацією. Жодної вцілілої будівлі, у колись квітучому Бахмуті, не зафіксовано. Росіяни й надалі намагаються захопити місто-фортецю, яку мужньо обороняють українські захисники.