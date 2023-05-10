"Агресія РФ робить кордони нестабільними": Японія планує відкрити офіс НАТО

За словами голови МЗС Японії Хаясі Йосімасі, вторгнення РФ в Україну впливає на Азійсько-Тихоокеанський регіон. Китай вже негативно відреагував на можливе зближення Токіо з Альянсом.

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Японія веде переговори офісу звʼязку НАТО через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Хаясі Йосімаса в інтервʼю для CNN.

Першим в Азії офіс НАТО може відкритись в Японії. Вторгнення РФ в Україну має наслідки далеко за межами європейських регіонів, тому це змусило Японію переглянути регіональну безпеку.

"Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується питанням у Східній Європі, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихому океані. Ось чому співпраця між нами у Східній Азії та НАТО (стає) … дедалі важливішою", — пояснив Йосімаса.

Він також додав, що Японія не є окремим членом НАТО, однак крок до відкриття офісу є свідченням стабільної співпраці Токіо з Альянсом. Офіс зв’язку в Японії дозволить проводити обговорення з партнерами НАТО з безпеки, такими як Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, щодо геополітичних викликів, нових і руйнівних технологій і кіберзагроз. Такий офіс працює в Україні.

У виданні зазначають, що російсько-українська війна змусила Японію та Південну Корею зблизитись із західними партнерами. Вони виступають єдиним фронтом проти загрози Китаю та Північної Кореї. Сам Китай негативно відреагував на зближення Токіо з Альянсом.

"Поштовх НАТО на схід і втручання в справи Азіатсько-Тихоокеанського регіону однозначно підірвуть регіональний мир і стабільність", — заявив речник МЗС Китаю Мао Нін.

На заяву Пекіну Йосімаса сказав, що Японія нікого не ображає, Токіо прагне до захисту від будь-якого втручання і занепокоєння.

Нагадаємо, 13 квітня КНДР запустила балістичну ракету у бік Японії. Через це на острові Хоккайдо було оголошено повітряну тривогу.

23 березня в ISW повідомляли, що міністр оборони РФ Шойгу відмовляє Японію від звільнення Курил та прибріхує про можливості ЗС РФ на сході.