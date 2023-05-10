"Агрессия РФ делает границы нестабильными": Япония планирует открыть офис НАТО

По словам главы МИД Японии Хаяси Есимаси, вторжение РФ в Украину влияет на Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай уже негативно отреагировал на вероятное сближение Токио с Альянсом.

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Япония ведет переговоры офиса связи НАТО по полномасштабному вторжению РФ в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хаяси Есимаса в интервью для CNN.

Первым в Азии офис НАТО может открыться в Японии. Вторжение РФ в Украину имеет последствия далеко за пределами европейских регионов, поэтому это вынудило Японию пересмотреть региональную безопасность.

"Происходящее в Восточной Европе не ограничивается вопросом в Восточной Европе, и это напрямую влияет на ситуацию здесь, в Тихом океане. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО (становится)… все более важным", — пояснил Есимаса.

Он также добавил, что Япония не является членом НАТО, однако шаг к открытию офиса является свидетельством стабильного сотрудничества Токио с Альянсом. Офис в Японии позволит проводить обсуждения с партнерами НАТО по безопасности, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, по геополитическим вызовам, новым и разрушительным технологиям и киберугрозам. Такой офис работает в Украине.

В издании отмечается, что российско-украинская война заставила Японию и Южную Корею сблизиться с западными партнерами. Они выступают единым фронтом против угрозы Китаю и Северной Корее. Сам Китай негативно отреагировал на сближение Токио с Североатлантическим союзом.

"Толчок НАТО на восток и вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона однозначно подорвут региональный мир и стабильность", — заявил спикер МИД Китая Мао Нин.

На заявление Пекина Есимаса сказал, что Япония никого не оскорбляет, Токио стремится к защите от любого вмешательства и небезопасности.

Напомним, 13 апреля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Поэтому на острове Хоккайдо была объявлена воздушная тревога.

23 марта в ISW сообщали, что министр обороны РФ Шойгу отговаривают Японию от освобождения Курильских островов и приукрашивает возможности ВС РФ на востоке.