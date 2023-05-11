Пропагандист, як зазначив Владислав Сєлєзньов, знову почав використовувати "ядерну палицю". Але в розмові про необхідність знищення всього Заходу забув згадати озеро Комо в Італії, де в нього розташована нерухомість.

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Російську армію окупантів можна знищити менш ніж за одну годину, незважаючи на всі ядерні погрози з боку Кремля. Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив військовий експерт Владислав Сєлєзньов 11 травня.

За його словами, Російська Федерація знову використовує "ядерну палицю". Зокрема йдеться про пропагандиста Володимира Соловйова, який знову почав розмови про те, що Захід потрібно "стерти з лиця землі", але от озеро в Комо в Італії, де має нерухомість, він вирішив не згадувати, оскільки сподівається її повернути.

При зіткненні західних країн із Кремлем, як зазначає військовий експерт, вони зможуть знищити російських окупантів лише за 45 хвилин, навіть застарілою зброєю. Також знадобляться звичайні ракети класу "Тамагавк" та аналоги. Тобто питання застосування ядерної зброї відразу спадає з порядку денного.

Дорослі дяді, зокрема очільник КНР, спілкуючись з Владіміром Путіним, абсолютно чітко зауважили: неприпустимо навіть вести розмову про вірогідність застосування ядерної зброї. Мабуть, Соловйову про це не розповіли, тому він цитує "тємнікі", які вже давно неактуальні", – підсумував Владислав Сєлєзньов.

Нагадаємо, 5 травня Володимир Соловйов вимагав завдати ядерного удару по кордону України та Польщі. Також, на його думку, потрібно знищити урядові квартали в Києві, Одесі, Харкові та Івано-Франківську. Це була б своєрідна відповідь на "замах" на Путіна.

4 травня повідомлялося, що Володимир Соловйов закликав знищити Україну після атаки дронів на Москву. Він назвав Україну "Укрорейхом", щодо якої у РФ більше не має бути червоних ліній.