У РФ засудили військових, які відмовилися воювати проти України

Йдеться про бійців з Камчатки, яких засудили до 2,5 років колонії-поселення через відмову брати участь у так званій "СВО".

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У Росії засудили двох військовослужбовців, які цього року відмовилися воювати проти України. Про це повідомляє російське видання "Свободная пресса".

Зазначається, що засуджені отримали до 2,5 років колонії-поселення.

Перший військовослужбовець, який перебуваючи у штабі однієї з військових частин, яка дислокується у місті Петропавловськ-Камчатський, відмовився брати участь у війні 18 січня цього року. Суд виніс йому вирок — позбавлення волі терміном на 2 роки 6 місяців з відбуванням покарання в колонії-поселенні.

Аналогічне рішення винесено щодо іншого військовослужбовця. За матеріалами суду, 21 січня 2023 року у клубі однієї з військових частин також у Петропавловську-Камчатському відмовився від участі у бойових діях.

Нагадаємо, що російські окупанти засудили українського військового до 22 років колонії суворого режиму через те, що він нібито вистрілив зі снайперської гвинтівки у мирного мешканця. Відомо, що боєць служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

У РФ чоловіків, які намагалися спалити себе на акції проти війни в Україні, засудили на 8 і 10 років. За версією слідства, засуджені принесли на протест коктейлі Молотова, щоб залякати поліцейських та підпалити "пару блоховозів".