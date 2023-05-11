В РФ осудили военных, отказавшихся воевать против Украины

Речь идет о бойцах с Камчатки, приговоренных к 2,5 годам колонии-поселения из-за отказа принимать участие в так называемой "СВО".

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В России осудили двоих военнослужащих, которые в этом году отказались воевать против Украины. Об этом сообщает российское издание "Свободная пресса".

Отмечается, что осужденные получили к 2,5 годам колонии-поселения.

Первый военнослужащий, находясь в штабе одной из воинских частей, которая дислоцируется в Петропавловске-Камчатском, отказался участвовать в войне 18 января этого года. Суд вынес ему приговор – лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Аналогичное решение вынесено в отношении другого военнослужащего. По материалам суда, 21 января 2023 года в клубе одной из воинских частей также в Петропавловске-Камчатском отказался от участия в боевых действиях.

Напомним, что российские оккупанты приговорили украинского военного к 22 годам колонии строгого режима из-за того, что он якобы выстрелил из снайперской винтовки в мирного жителя. Известно, что боец служил в 36-й бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

В РФ мужчин, пытавшихся сжечь себя на акции против войны в Украине, осудили на 8 и 10 лет. По версии следствия, осужденные принесли на протест коктейли Молотова, чтобы запугать полицейских и поджечь "пару блоховозов".