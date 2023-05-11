"Лють морських піхотинців": ЗМІ показали роботу військових на багі та БТР М113 (фото)

Морські піхотинці обороняють Авдіївку й кажуть, що завдяки раптовим діям вони можуть змусити російських окупантів відступати.

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Українські морські піхотинці боронять підступи Авдіївки від російських окупантів. Для цього використовують БТРи та автівки. Про це повідомляється в репортажі АрміяInfrom.

Бійці ЗСУ не стоять у глухій обороні, а час від часу проводять контрнаступальні дії. Разом з бронегрупою журналісти і зробили репортаж. В броньовану зведену групу входять БТР M113, багі та броньовики Хамві. Зазначається, що українські військові діють у взаємодії з аеророзвідкою та артилеристами.

Висадка з БТР М113 Фото: АрміяInform

Група отримала наказ вирушати на позиції, а для того, щоб окупанти не розбили техніку, її розосереджують у лісовому масиві. При тому автівки мають додаткове озброєння — на багі встановлено 40-мм гранатомет, а на Хамві імпровізовану установку з 80-мм авіаракетами. Свій багі вони прозвали "Ніч".

РСЗВ на Хамві Фото: АрміяInform

"Діємо ми зазвичай у нічний час, коли можна непомітно наблизитися до ворога, тому і дали таке ім’я машині. За допомогою тепловізора знаходимо місця скупчення живої сили окупантів і швидко перетворюємо їх на неживих. На багі ми встановили американський 40-мм автоматичний станковий гранатомет МК — 19. Ефективна дальність його вогню 1500 метрів. Він виявився дуже зручним засобом для боротьби з ворожою піхотою", — розповідає командир взводу Ілля.

Фото: АрміяInform

Навідник М113 Микола каже, що зазвичай ЗС РФ не очікують від них активних дій, але коли бійці ЗСУ їх проводять, то ворог зазвичай відступає. До того ж M113 має кулемет Browning M2 калібру .50 мм. Він може знищувати легкоброньовану техніку та живу силу ворога.

Нагадаємо, 25 квітня ЗСУ показали відпрацювання на полігоні роботи Хамві та M2 Bradley.

10 травня ЗМІ показали роботу протитанкового розрахунку Javelin під Водяним.