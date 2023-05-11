"Ярость морских пехотинцев": СМИ показали работу военных на багги и БТР М113 (фото)

Морские пехотинцы обороняют Авдеевку и говорят, что благодаря внезапным действиям они могут вынудить российских окупантов отступать.

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Украинские морские пехотинцы защищают подступы Авдеевки от российских оккупантов. Для этого используют БТРы и автомобили. Об этом сообщается в репортаже АрмияInfrom.

Бойцы ВСУ не стоят в глухой обороне, а иногда проводят контрнаступательные действия. Вместе с бронегруппой журналисты и сделали репортаж. В бронированную сводную группу входят БТР M113, баги и броневики Хамви. Отмечается, что украинские военные действуют во взаимодействии с аэроразведкой и артиллеристами.

Высадка из БТР М113 Фото: АрміяInform

Группа получила приказ отправляться на позиции, а для того, чтобы оккупанты не разбили технику, ее рассредоточивают в лесном массиве. При этом у автомобилей есть дополнительное вооружение — на багги установлен 40-мм автоматический гранатомет, а на Хамви импровизированная установка с 80-мм авиаракетами. Свою багги они прозвали "Ночь".

РСЗО на Хамве Фото: АрміяInform

"Действуем мы обычно в ночное время, когда можно незаметно приблизиться к врагу, потому и дали такое имя машине. С помощью тепловизора находим места скопления живой силы окупантов и быстро превращаем их в неодушевленных. На баге мы установили американский 40-мм автоматический станковый гранатомет МК – 19. Эффективная дальность его огня 1500 метров. Он оказался очень удобным средством для борьбы с вражеской пехотой", — рассказывает командир взвода Илья.

Фото: АрміяInform

Наводчик М113 Николай говорит, что обычно ВС РФ не ожидают от них активных действий, но когда бойцы ВСУ их проводят, то враг обычно отступает. К тому же M113 имеет пулемет Browning M2 калибра .50 мм. Он может уничтожать легко бронированную технику и живую силу врага.

Напомним, 25 апреля ВСУ показали отработку на полигоне работы Хамви и M2 Bradley.

10 мая СМИ показали работу противотанкового расчета Javelin под Водяным.