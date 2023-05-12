Військові кораблі Китаю помічені біля Японії після заяв Токіо щодо Тайваню

Китайська флотилія увійшла Японське море через Цусімську протоку, а пізніше вийшла в західну частину Тихого океану. Експерти вважають, що Пекін посилає сигнал Японії, яка нібито втручається у тайванське питання.

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Кораблі Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) були помічені у водах поблизу японських островів після того, як Токіо зробив низку заяв щодо Тайваню. Морські сили самооборони Японії помітили флотилію ВМС НВАК, що складається з великого есмінця Type 055 Lhasa, есмінця Type 052D, фрегата Type 054A і корабля комплексного постачання Type 903A, коли судна пропливали 11 травня на захід між двома японськими островами. Про це повідомляє видання Global Times.

У матеріалі йдеться, що вперше китайська флотилія була помічена ще 30 квітня біля Цусімської протоки, і вона прямувала до Японського моря. Пізніше 5 та 6 травня кораблі пройшли через протоку Соя у західну частину Тихого океану.

"Це означає, що китайські військові судна, швидше за все, здійснюють кругове плавання навколо Японії за годинниковою стрілкою", — зазначили оглядачі.

І хоча військові кораблі не входили в територіальні води Японії, їхня присутність може бути розцінена як однозначне послання японській стороні, яка, на думку Пекіна, намагається втручатися в тайванське питання.

Напрямок кораблів НВАК через Цусімську протоку і протоку Соя

Заяви Токіо

Ймовірно, йдеться про слова прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, які були опубліковані 10 травня. Він заявив, що тайванське питання важливе не лише для Японії, а й для всього світу.

Цього ж дня міністр закордонних справ країни Йосімаса Хаясі також заявив, що Японія висловила протест Китаю дипломатичними каналами у зв'язку з "вкрай недоречними" коментарями посла Китаю в Японії У Цзянхао, які стосуються політики Токіо щодо острова Тайвань. Китайський дипломат заявив, що висловлена думка японських політиків про Тайвань, який пов'язаний з безпекою Японії, є "абсурдною та небезпечною".

Думка політолога

У зв'язку з останніми подіями автори публікації поспілкувалися із заступником декана Інституту сучасних міжнародних відносин Лю Цзян'юном. Він зазначив, що у 2022 році виповнилося 50 років з моменту нормалізації китайсько-японських відносин. Але японські політики сказали, що КНР становить стратегічну загрозу, тому, ймовірно, Японія може вжити військових дій у найближчі 5-10 років, зазначив Лю Цзян'юн.

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Нагадаємо, Сили повітряної самооборони Японії 8 травня розмістили комплекси Patriot на острові Міякодзіма, який є стратегічно важливим вузлом у ланцюгу островів біля Тайваню. У відповідь китайська сторона заявила, що цей крок є ще однією спробою Японії втрутитися у тайванське питання.