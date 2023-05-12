"Було затишне місто": фотографи показали, що залишилось від Марʼїнкі за місяці боїв

Марʼїнку боронять бійці 79-ї окремої Десантно-штурмової бригади. Разом з журналістами військові показали, що залишилось від містечка.

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Російські війська вже понад рік намагаються штурмувати Марʼїнку, за місяці боїв населений пункт фактично перестав існувати. Про це повідомили фотографи Костянтин та Влада Ліберови в інстаграмі.

У дописі фотографи показали, що залишилось від Марʼїнки. Разом з аеророзвідниками 79-ї окремої десантно-штурмової бригади вони показали місто. Нині десантники боронять околиці Марʼїнки.

"Те, що ми побачили — місцями гірше за документальні кадри зруйнованих міст часів Другої Світової, що нам доводилось бачити. Жорстокі бої тривають тут щодня, щогодини. Безкінечні спроби окупантів штурмувати та захопити те, чого вже більше не існує, що зруйновано до будівельного сміття", — написали фотографи.

Від Марʼїнки майже нічого не залишилось Фото: Костянтин та Влада Ліберови Марʼїнка Фото: Костянтин та Влада Ліберови Руїни в Марʼїнці Фото: Костянтин та Влада Ліберови Фото: Костянтин та Влада Ліберови Фото: Костянтин та Влада Ліберови Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Додамо, за даними Генштабу від ранку 12 травня, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. За добу Сили оборони відбили 44 атаки. Найзапеклішими місцями на фронті назвали Бахмут та Марʼїнку.

Приблизна мапа контролю Марʼїнки

Нагадаємо, 9 травня бійці ЗСУ розказали, що російські війська намагаються штурмувати Марʼїнку за схемою: артилерія-піхота-артилерія.

29 квітня у Генштабі відрапортували, що ЗС РФ все частіше відмовляються брати участь від бойових дій у Марʼїнці через величезні втрати.