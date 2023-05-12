На тлі постійних вибухів: у Криму збільшили кількість захисних систем, — росЗМІ

За словами командувача ЧФ РФ Соколова, додаткові засоби оборони Криму мають забезпечити прикриття пунктів базування, важливих військових об'єктів та критичної інфраструктури на території півострова.

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Командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов повідомив про нарощування засобів захисту основного пункту базування суден у тимчасово окупованому Криму. Причина — необхідність захистити півострів від можливих атак українських безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ.

"Війська Чорноморського флоту вирішують завдання прикриття пунктів базування, важливих військових об'єктів та критичної інфраструктури на території Кримського півострова від ударів повітряних та морських дронів-камікадзе, диверсійних груп противника, усунення мінної небезпеки", — заявив Віктор Соколов.

За словами Соколова, навколо Криму нібито створено єдине інформаційне поле для виявлення засобів повітряного нападу, яке включає, зокрема, літаки та гелікоптери Морської авіації Чорноморського флоту.

На додаток до попередньої заяви, Соколов зазначив, що для зміцнення протиповітряної оборони пунктів базування в Криму на бойове чергування, крім штатних корабельних розрахунків, також залучено додаткові заходи.

Нагадаємо, 7 травня окупаційна влада Криму повідомила про нічні вибухи в Криму. Зі слів ЗМІ, Збройні сили України нібито направили у бік Кримського півострова понад 10 безпілотників.

Також 6 травня росіяни повідомили, що над окупованою Алуштою у Криму нібито збили одразу дві ракети "Гром-2", які офіційно до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну навіть не взяті на озброєння. Чутки про застосування ЗСУ оперативно-тактичного ракетного комплексу іноді виникають у ЗМІ. Однак жодних доказів існування "Грома-2" немає.

Раніше повідомлялося, що вранці 6 травня серія вибухів пролунала у північній частині окупованого Криму. Згідно з інформацією від місцевих жителів, близько 8 години ранку дві сильні "бавовни" пролунали в районі міста Джанкой і селища Червоногвардійське.