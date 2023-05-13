Успішні контратаки: аналітики ISW підтвердили локальні успіхи ЗСУ у Бахмуті (мапа)

За словами аналітиків, українські сили дійсно досягли успіхів на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою та Берхівкою.

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Українські військові досягли певних успіхів у Бахмуті, застосовуючи локальні контратаки. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 12 травня йдеться, що російські війська рятуються від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища, що приблизно за 4 кілометри на північний захід від Бахмута.

Повідомляється, що геолокаційні кадри підтверджують, що українські сили дійсно досягли успіхів на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою та Берхівкою. Також один із російських військкорів заявив, що частини 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ втратили свої позиції в районі між Григорівкою та Дубово-Васильівкою.

Однак, як сказано у звіті, в Міноборони Росії заявили, що частини 4-ї окремої мотострілецької бригади та 200-ї окремої мотострілецької бригади відбили всі атаки в районі Берхівки з "обліком усіх сприятливих умов".

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Сили оборони України почали наближатися до Берхівки. Так, ЗСУ утримують позиції в межах 500 м від північно-західної межі Бахмута.

Крім того, як зазначили аналітики, російські воєнкори заявили, що українські війська контратакують у напрямку Хромова, Богданівки та Кліщівки.

Битва за Бахмут Фото: ISW

Нагадаємо, що 12 травня стало відомо, що поліцейські зазнали поранень під час обстрілу в Бахмуті. За даними пресслужби МВС, під час артобстрілу постраждали правоохоронці, які несуть службу у Бахмутському районі. А засіб індивідуального захисту врятував життя українських захисників.

Крім того, повідомлялося, що спікер ЗСУ сказав, що ЗС РФ і ПВК "Вагнер" відкинули на 1,5 кілометра поблизу Бахмута. Українським воїнам вдалося знищити три танки Т-72, БМП, один безпілотник, три гармати "МСТА Б" та п'ять польових складів із боєприпасами.