Італія закуповує три десантні кораблі з водотоннажністю по 16,5 тисяч тонн

Військові планують збільшити кількість військ, які можна висадити на берег до 1700 десантників. Кораблі очікуються в кінці десятиліття.

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Військово-морські сили Італії планують купити нові кораблі, щоб збільшити кількість десантників на воді до 1700 осіб. Про це повідомляє Defense News.

Італійська армія отримає три нових 16,500-тон судна, яка замінять собою менші кораблі. Їх обʼєднають з новим доком для десантних вертольотів на базі в Трієсті, щоб покращити італійські можливості доставляти сили з корабля на берег.

"Це дасть нам амфібійну оперативну групу, необхідну для об'єднання з авіаносною ударною групою, підводними човнами і силами спеціального призначення для завершення так званого "тризуба" експедиційних сил", — сказав контрадмірал Марко Томассетті.

В планах у ВМС списати три кораблі "Сан Марко", "Сан Джорджіо" та "Сан Джусто", вони мають водотоннажність 8500-тон. Перші кораблі на їхню заміну мають прийти у 2028-2031 роках. Вартість трьох кораблів буде приблизно 1,2 млрд євро.

У виданні зазначають, що новітні кораблі матимуть дизельні силові агрегати з максимальною швидкістю близько 20 вузлів та запасом ходу у 7000 морських миль. Довжина корабля буде 160 метрів, ширина — 29 метрів. На борту корабля поміститься 200 членів екіпажу, 300 десантників та два вертольоти. Разом три нові кораблі зможуть перевезти 1700 бійців.

Нагадаємо, 3 травня американський авіаносець USS Gerald Ford відправився у перше оперативне розгортання в океані.

21 квітня американський крейсер невдало зійшов з сухого доку на воду. USS Cleveland отримав незначні пошкодження.