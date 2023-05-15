Италия закупает три десантных корабля с водоизмещением по 16,5 тысяч тонн

Военные планируют увеличить количество войск, которое можно высадить на берег до 1700 десантников. Корабли ожидаются в конце десятилетия.

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Военно-морские силы Италии планируют купить новые корабли, чтобы увеличить количество десантников на воде до 1700 человек. Об этом сообщает Defense News.

Итальянская армия получит три новых корабля с водоизмещением 16,500 тонн. Они заменят собой меньшие корабли. Их объединят с новым доком для десантных вертолетов на базе в Триесте, чтобы улучшить итальянские возможности доставлять силы с корабля на берег.

"Это даст нам амфибийную оперативную группу, необходимую для объединения с авианосной ударной группой, подлодками и силами специального назначения для завершения так называемого "трезубца" экспедиционных сил", — сказал контр-адмирал Марко Томассетти.

В планах в ВМС списать три корабля "Сан Марко", "Сан Джорджио" и "Сан Джусто", они имеют водоизмещение 8500 тонн. Первые корабли на замену должны прийти в 2028-2031 годах. Стоимость будет примерно 1,2 млрд. евро.

В издании отмечают, что новейшие корабли будут иметь дизельные силовые агрегаты с максимальной скоростью около 20 узлов и запасом хода в 7000 морских миль. Длина корабля будет 160 метров, ширина – 29 метров. На борту корабля поместится 200 членов экипажа, 300 десантников и два вертолета. Всего три новых корабля смогут перевезти 1700 бойцов.

Напомним, 3 мая американский авианосец USS Gerald Ford отправился в первое оперативное развертывание в океане.

21 апреля американский крейсер неудачно сошел с сухого дока на воду. USS Cleveland получил незначительные повреждения.