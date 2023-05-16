Не остання атака. Росіяни не змогли знищити ЗРК Patriot — чи може масований удар повторитись?

ЗС РФ вночі випустили по Києву шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", полюючи на американські системи ППО, що захищають столицю. В Україні запевняють — поставлену задачу окупантам виконати не вдалось. Спитали у військового експерта, чи це означає, що найближчим часом РФ повторить настільки щільну атаку.

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Ціллю найбільш щільної атаки росіян на Київ вночі 16 травня були зенітні ракетні комплекси Patriot, які захищають столицю, вважає український військовослужбовець Юрій Касьянов.

Дійсно, пресслужба Міністерства оборони РФ вже офіційно повідомила, що знищила "Кинджалом" американську систему ППО. Проте у Повітряних силах ЗСУ підкреслюють, що ворог випустив по Україні шість аеробалістичних ракет, всі вони були збиті.

Іншими словами, загарбники не досягли основної цілі своєї атаки.

Як розповів Касьянов в коментарі Фокусу, українцям не слід розслаблятись та вважати, що найближчим часом ЗС РФ не завдаватимуть масованих ударів, бо використали таку кількість ракет.

"Безумовно, нам треба очікувати на продовження. Поки йде війна, ми не можемо ні на хвилину розслабитися та думати, що якщо сьогодні була атака, то її найближчим часом вже не буде. Це не так", — підкреслює він.

Експерт зауважує, що зараз важко сказати, який запас балістичних ракет є у росіян та який реальний масштаб їх виробництва в країні-агресорі.

"Можна тільки припустити, що вони так само готуються до нашого контрнаступу та відповідно накопичують запаси ракет, щоб використати їх для ударів по цілях, що становлять для них особливу загрозу", — коментує Касьянов.

При цьому свої планові завдання по знищенню українських позицій ППО окупанти можуть здійснювати й далі, тобто громадянам України слід бути обережними та дотримуватись всіх правил безпеки.

Касьянов також зазначає, що українцям варто готуватись до різних варіантів розвитку подій, зокрема не дуже оптимістичних. Експерт наголошує, що запас ракет для ЗРК Patriot не нескінченний.

"Не секрет, що останні 30 років цивілізований світ не готувався до війни, тому і в США не було виробництва зброї в тих масштабах, які сьогодні потрібні Україні", — нагадує він.

Навіть якщо наші західні партнери хочуть допомогти нам та надати якомога більше боєприпасів, це не завжди можливо хоча б з цієї причини, резюмує Касьянов.

Нагадаємо, російське пропагандистське ЗМІ Readovka вранці 16 травня написало, що ракети ЗРК Patriot в Києві нібито відхилилися від курсу та стріляли по житловій забудові, а після того, як в комплексі закінчилися боєприпаси, у нього поцілив російський "Кинджал". Але на опублікованому відеоролику знято роботу іншого ЗРК.

У Київській міській військовій адміністрації атаку росіян 16 травня назвали винятковою за своєю щільністю.