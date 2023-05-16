Не последняя атака. Россияне не смогли уничтожить ЗРК Patriot — может ли массированный удар повториться?

ВС РФ ночью выпустили по Киеву шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", охотясь на американские системы ПВО, которые защищают столицу. В Украине уверяют — поставленную задачу оккупантам выполнить не удалось. Спросили у военного эксперта, означает ли это, что в ближайшее время РФ повторит столь плотную атаку.

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Целью наиболее плотной атаки россиян на Киев ночью 16 мая были зенитные ракетные комплексы Patriot, защищающие столицу, считает украинский военнослужащий Юрий Касьянов.

Действительно, пресс-служба Министерства обороны РФ уже официально сообщила, что уничтожила "Кинжалом" американскую систему ПВО. Однако в Воздушных силах ВСУ подчеркивают, что враг выпустил по Украине шесть аэробаллистических ракет, все они были сбиты.

Иными словами, захватчики не добились основной цели своей атаки.

Как рассказал Касьянов в комментарии Фокусу, украинцам не следует расслабляться и считать, что в ближайшее время ВС РФ не будут наносить массированные удары, потому что использовали такое количество ракет.

"Безусловно, нам нужно ожидать продолжения. Пока идет война, мы не можем ни на минуту расслабиться и думать, что если сегодня была атака, то ее в ближайшее время уже не будет. Это не так", — подчеркивает он.

Эксперт отмечает, что сейчас трудно сказать, какой запас баллистических ракет есть у россиян и каков реальный масштаб их производства в стране-агрессоре.

"Можно только предположить, что они также готовятся к нашему контрнаступлению и соответственно накапливают запасы ракет, чтобы использовать их для ударов по целям, представляющим для них особую угрозу", — комментирует Касьянов.

При этом свои плановые задачи по уничтожению украинских позиций ПВО оккупанты могут осуществлять и дальше, то есть гражданам Украины следует быть осторожными и соблюдать все правила безопасности.

Касьянов также отмечает, что украинцам следует готовиться к разным вариантам развития событий, в том числе не очень оптимистичным. Эксперт отмечает, что запас ракет для ЗРК Patriot не бесконечен.

"Не секрет, что последние 30 лет цивилизованный мир не готовился к войне, поэтому и в США не было производства оружия в тех масштабах, которые сегодня нужны Украине", — напоминает он.

Даже если наши западные партнеры хотят помочь нам и предоставить больше боеприпасов, то это не всегда возможно хотя бы по этой причине, резюмирует Касьянов.

Напомним, российское пропагандистское СМИ Readovka утром 16 мая написало, что ракеты ЗРК Patriot в Киеве якобы отклонились от курса и стреляли по жилой застройке, а после того, как в комплексе закончились боеприпасы, в него попал российский "Кинжал". Но на опубликованном видеоролике снята работа другого ЗРК.

В Киевской городской военной администрации атаку россиян 16 мая назвали исключительной по своей плотности.