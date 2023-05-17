"Менше конспірології": у Зеленського назвали причину затягування війни в Україні

Радник голови ОП Подоляк вважає, що світові медіа зміщують акценти з важливих тем. Як приклад наводить ажіотаж у ЗМІ навколо дрона, що "показово" впав на Кремль. Але коли того ж дня окупанти обстріляли Херсон і загинули десятки людей ця тема пройшла повз західних журналістів.

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Неадекватні акценти у світових ЗМІ відвертають увагу та грають на затягування війни. Таку заяву зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як приклад він наводить ажіотаж навколо "показово збитого дрона над Кремлем", коли того ж дня окупанти обстріляли Херсон і загинули десятки людей.

"Найочевидніший приклад: світові медіа тиждень обговорювали показове збивання дронів поблизу Кремля, натомість обстріл супермаркету в Херсоні того ж дня, який забрав життя щонайменше 23 особи, залишився без активної уваги. Це неправильно", — вважає він.

Подоляк підкреслив, що та сама історія із заголовками про "можливе мирне врегулювання", в той час, як РФ останніми днями суттєво збільшила інтенсивність обстрілів усіх міст України, особливо прикордонних територій.

"Тільки за останній тиждень — з 8 по 16 травня — російські війська 162 рази обстріляли Харківську, Чернігівську та Сумську області з артилерійських та мінометних установок. Це не про абстракцію. Ще раз по складах — Росія 162 рази свідомо обстріляла прикордонні області України з явним наміром убити цивільних", — каже він.

При цьому радник глави Офісу президента визнає, що риторика глобальної політики змінилася, тепер Росія характеризується вкрай негативно. Але цього, на його думку, замало.

"Потрібні дії. Конкретні дії. Менше конспірології. Менше рефлексії на слова російських vip-screamer... Це взагалі не важливо. Тому що таке типовий колективний "Путін"? Це класичний приклад токсичної емоції", — резюмував Подоляк.

17 травня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав світову громадськість прискорити визнання Російської Федерації спонсором тероризму.

Нагадаємо, 16 травня Михайло Подоляк назвав масовану атаку РФ у ніч проти 16 травня невдалим посилом для КНР. У такий спосіб вони "привітали" спецпредставника Пекіна, який планує відвідати з миротворчою місією Україну та інші країни Європи.

15 травня радник глави Офісу президента назвав відправну точку закінчення війни РФ проти України. Михайло Подоляк вважає, що діалог із Москвою розпочнеться лише після того, як російські війська покинуть повністю нашу територію, а решта — видимість бажання миру.