Зробив крапки на тілі й заграв на акордеоні: лікар окупантів показав "дива медицини" РФ (відео)

Медик, якого окупанти призначили у місцевий шпиталь на тимчасово захопленій Херсонщині, має свій погляд на те, яким має бути лікування. Він влаштовує пацієнтам "музикотерапію" разом із точковим масажем.

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На окупованій частині Херсонської області людей лікують грою на акордеоні та крапками на тілі. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. На підтвердження своїх слів він виклав відео.

На кадрах видно, як у кабінеті лікар влаштував пацієнтам музикотерапію. Він розважає їх грою на акордеоні, і поєднує це з точковим самомасажем.

"Навіть не знаю, що тут сказати. Призначений окупантами лікар шпиталю в селищі Красна Поляна на Херсонщині лікує хворого чоловіка. Наказав жінці намалювати дві крапки на нозі в пацієнта та болісно масажувати. А сам в той час грає на акордеоні", — розповів Цаплієнко.

Він додав, що подібне лікування "бачив лише на Гаїті", маючи на увазі місцевих шаманів вуду, які лікують пацієнтів танцями з бубнами та піснями.

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