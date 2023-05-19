Зеленський помилував: у Мін'юсті розповіли, скільки ув'язнених служать у ЗСУ (документ)

Кримінальний кодекс України дозволяє скасувати запобіжний захід у воєнний час для підозрюваних у всіх злочинах, крім важких статей. Помилувані мають право проходити службу в армійських підрозділах.

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У 2022 році указом президента України Володимира було помилувано 363 засуджених, які захотіли брати участь у захисті України від повномасштабного нападу Росії. Про це повідомило Міністерство юстиції України у відповідь на запит Фокусу.

Відомості про підрозділи ЗСУ, в яких проходять службу помилувані ув'язнені, чиновникам не відомі.

Даних щодо мобілізованих ув'язнених за 2023 рік у Мін'юсті не навели

"В'язнів, яких утримують в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, не залучали до робіт із забезпечення заходів оборони та ліквідації наслідків воєнних дій", — запевнили у Мін'юсті.

Порядок скасування запобіжного заходу ув'язненим для проходження військової служби під час мобілізації визначається нормами Кримінального кодексу, додали в міністерстві.

Даних щодо мобілізованих ув'язнених за 2023 рік у Мін'юсті не навели. Фокус просив Генеральний штаб ЗСУ уточнити деталі мобілізації ув'язнених та їхню роль на фронті, але на момент публікації новини військове командування це не прокоментувало. Ми опублікуємо відповідь, як тільки її отримаємо.

Варто наголосити, що Зеленський у березні минулого року підписав закон, який вносить зміни до Кримінального кодексу України про скасування запобіжного заходу для проходження служби у ЗСУ в умовах воєнного стану. У документі визначено список ув'язнених, які підпадають під амністію для військової служби під час загальної мобілізації.

Стаття 616 КК наділяє правом на скасування запобіжного заходу у воєнний час підозрюваним у всіх злочинах, крім тяжких статей, а саме 115, 146-147, 152-156, 255, 255(1), 257, 258-262, 3 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436 та 437-442.

Серед перерахованих вище статей — вбивства, крадіжка людей, насильство, розбещення неповнолітніх, організована злочинність, розбійні напади та держзрада.

Нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ 13 березня повідомляв про відправку до Донецької області залізницею засуджених жінок.

Наприкінці квітня у російському Новосибірську виявили свіжі масові поховання чоловіків. На ділянці нарахували близько 200 могил із прапорами Росії та вінками від ПВК "Вагнер".

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Спокутувати провину. Як ув'язнені в Україні потрапляють до ЗСУ і скільки їх".