РФ скликала Радбез ООН, поскаржитися, що Україна збиває їхні ракети, — Кислиця

Засідання Ради безпеки ООН розпочалося о 22:00 за київським часом. Його скликали на запит РФ щодо постачання Україні західної зброї.

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Росія скликала засідання Ради безпеки ООН для того, щоб поскаржитися, що їхні ракети збивають в Україні. Про це 18 травня у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Кислиця порівняв дії Росії з діями фашистської Німеччини.

"Лаврівці зажадали скликання Радбезу ООН, скаржитися на те, що їхні вундревафлі збиваються щоночі в небі над Україною, "винахідники-зрадники" яких вже на нарах. Хоча, судячи з успіхів лаврівців, там уже мають бути вони самі", — написав Кислиця.

Засідання Ради безпеки ООН розпочалося о 22:00 за київським часом. Його скликали на запит РФ щодо постачання Україні західної зброї.

Нагадаємо, 15 травня постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки організації заявив, що російські окупанти нібито не піддають мирне населення України цілеспрямованим ракетним та авіаударам.

9 травня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив думку, що переговори про мир в Україні на сьогодні неможливі через позиції сторін. Він також зазначив, що основною метою організації є "справедливий мир".