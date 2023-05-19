"Хочуть виснажити": у ЗСУ назвали причину нічних ракетних ударів ЗС РФ по Україні

За словами спікера ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни намагаються розколоти суспільство та зіграти на почуттях українців, які очікують на контрнаступ ЗСУ.

Related video

На даному етапі російсько-української війни РФ перейшла до тактики нічних ракетних обстрілів міст України для того, щоб виснажити протиповітряну оборону та розколоти суспільство в країні. Про це у п'ятницю, 19 травня, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Так, у ніч проти 19 травня росіяни атакували українські міста за допомогою ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131, а також крилатих ракет "Калібр" з кораблів, які розташовані в Чорному морі. За словами Гуменюк, силам ППО вдалося збити три ракети над Миколаївською областю, проте є попадання у промисловий об'єкт у Кривому Розі, де жінка отримала поранення.

За словами спікера ОК "Південь", росіяни атакують уночі, щоб зіграти на почуттях суспільства, яке з нетерпінням чекає на контрнаступальні дії з боку Збройних сил України.

"Ми бачимо в цьому спробу виснажити терпіння українців, виснажити українську систему протиповітряної оборони, бо, справді, вночі трохи складніше виявляти цілі. Також спроба внести розкол у суспільство в очікуванні того найактивнішого розвитку подій на лінії фронту. Також це спроба розхитати внутрішнє становище" у країні, — “де ж воно, де ж та перемога?” – розповіла Наталія Гуменюк.

За її словами, такі події суспільство та командування вже переживали раніше, коли всі очікували на звільнення Херсона.

"Всьому свій час і треба розуміти, що у військовій справі є моменти, коли зберігається абсолютна тиша для того, щоб потім були результати позитивні, такі як ми очікували", — резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня, Збройні сили Російської Федерації атакували Київ безпілотниками іранського виробництва Shahed. Усі повітряні цілі були збиті силами ППО.

Також 19 травня стало відомо, що ЗСУ використовували ЗРК Patriot, щоб збити російський винищувач. Американські офіційні особи зазначили, що українці самі мають право приймати рішення про те, де і як використовується система, яка допомагає захищати країну.