"Хотят истощить": в ВСУ назвали причину ночных ракетных ударов ВС РФ по Украине

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне пытаются расколоть общество и сыграть на чувствах украинцев, которые ожидают контрнаступления ВСУ.

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На данном этапе российско-украинской войны РФ перешла к тактике ночных ракетных обстрелов городов Украины для того, чтобы истощить противовоздушную оборону и расколоть общество в стране. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Так, в ночь на 19 мая россияне атаковали украинские города при помощи ударных дронов-камикадзе Shahed-136/131, а также крылатых ракет "Калибр" с кораблей, которые расположены в Черном море. По словам Гуменюк, силам ПВО удалось сбить три ракеты над Николаевской области, однако есть попадание в промышленный объект в Кривом Рогу, где женщина получила ранение.

По словам спикера ОК "Юг", россияне атакуют ночью, чтобы сыграть на чувствах общества, которое с нетерпением ждет контрнаступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины.

"Мы видим в этом попытку истощить терпение украинцев, истощить украинскую систему противовоздушной обороны, потому что, действительно, ночью немного сложнее выявлять цели. Также попытка внести раскол в общество в ожидании того самого активного развития событий на линии фронта. Также это попытка расшатать внутреннее положение в стране, — "где же оно, где же та победа?" — рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, такие события общество и командование уже переживали раньше, когда все ожидали освобождения Херсона.

"Всему свое время и нужно понимать, что у военном деле есть моменты, когда сохраняется абсолютная тишина для того, чтобы потом были результаты позитивные, такие как мы ожидали", — резюмировала Гуменюк.

Напомним, в ночь на 19 мая, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев беспилотниками иранского производства Shahed. Все воздушные цели были сбиты силами ПВО.

Также 19 мая стало известно, что ВСУ использовали ЗРК Patriot, чтобы сбить российский истребитель. Американские официальные лица отметили, что украинцы сами в праве принимать решения о том, где и как используется система, которая помогает защищать страну.