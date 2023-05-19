Можуть бити по Польщі: експерт прокоментував перекидання до Білорусі 10 літаків ПКС РФ

Олександр Мусієнко зазначив, що противник переміщає додаткові повітряні сили у спробі зірвати контрнаступ ЗСУ. Однак такі дії цілком спрогнозовані.

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Військове командування РФ перекинули на білоруський аеродром "Мачулищі" вісім винищувачів Су-34 та два Су-30 СМ Повітряно-космічних сил РФ, повідомили 18 травня спостерігачі "Беларускі Гаюн".

У зв'язку з цим керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що метою такого маневру є зіграти в ескалацію та погрожувати з боку Білорусі у спробі зірвати контрнаступ Сил оборони України. За словами експерта, такі дії супротивника цілком спрогнозовані.

"Вони демонструють готовність посилити обстріл з Білоруського напряму. Власне для цього все і відбувається", — пояснив Мусієнко.

Крім того, експерт зазначив, що в Білорусі триває підготовка до розгортання російського ядерного озброєння. На його думку, пік цієї активності буде у червні-липні поточного року.

Також Мусієнко звернув увагу на інциденти, які не були оприлюднені. Зокрема йдеться про падіння ракети в районі Бидгоща, яка пролетіла по території Польщі кілька сотень кілометрів.

"Наприклад, ракета Х-55, запущена саме Су-34 або Су-35 з території Білорусі ще в грудні — вона залетіла на 300 кілометрів углиб Польщі і була знайдена лише у квітні", — зазначив експерт.

З огляду на це, вважає Мусієнко, можна вважати, що росіяни готують якісь провокації не лише проти України, а й проти Польщі. До речі, про це останнім часом заговорили російські пропагандисти, які все частіше закликають до ударів по українсько-польському кордону з метою блокування постачання західного озброєння.

Нагадаємо, за даними спостерігачів "Беларускі Гаюн" у межах 20 кілометрів від українського кордону на території Білорусі, помічені нові укріплення, відомі як "зуби дракона". Лінія фортифікаційних споруд знаходиться на відстані 10 кілометрів від міста Гомеля та йде вздовж траси М8 у бік України.

Постійний представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков 16 травня заявив, що тактичну ядерну зброю з Росії ще не доставили. За його словами, поки були зроблені лише заяви, а в практичному сенсі щодо цього не було зроблено нічого.