"Виграли час для певних дій": у МО та ГУР розповіли про ситуацію в Бахмуті

За словами представника української військової розвідки, те, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про взяття міста — погані новини для Міноборони та Генштабу РФ.

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Сили оборони України борються за панівні висоти на флангах Бахмута Донецької області. Про це у понеділок, 22 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

За словами Маляр, ситуація в Бахмуті не змінилася відучора — українські захисники продовжують утримувати район "Літак" та приватний сектор.

Натомість окупаційні війська Росії проводять зачистку в районах міста, взятих ним під контроль. Повідомляється, що агресор стягує додаткові сили та кошти на цю ділянку фронту.

За словами заступниці міністра оборони, українські бійці за час оборони Бахмута змогли суттєво знизити наступальний потенціал ворога.

"Оборона Бахмута свої військові завдання виконує. Наступальний потенціал ворога суттєво знижено, ворогові завдано величезних втрат, ми виграли час для певних дій, про які можна буде розповісти пізніше", — написала Маляр.

ЗС РФ стягують резерви до Бахмута, — ГУР

Як розповів в ефірі телемарафону 22 травня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, росіяни стягують додаткові резерви до Бахмута, проте якість цих підрозділів залишає бажати кращого.

"Розуміючи різні сценарії, Міноборони та Генштаб РФ готують резерви. Якщо говорити про рівень підготовки цих резервів — вони давно вже не відповідають стандартам самої ж російської армії. Але кількісно вони можуть перекидати додаткові резерви. Вони розуміють, що якщо вони перекидають їх під Бахмут, це означає, що вони не з'являться іншою лінією фронту", — пояснив Юсов.

Також представник ГУР зазначив, що сам факт того, що про "взяття" Бахмута повідомив власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорить про те, що у РФ триває конфлікт між ватажком найманців, Міноборони Росії та Генштабом.

"Те, що цю новину оголошує Пригожин — для офіційних структур Міністерства оборони не факт, що це добрі звістки", — розповів Юсов.

Пригожин заявив про взяття Бахмута — у ЗСУ спростували

Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин 20 травня заявив, що його найманці взяли останню позицію Сил оборони України в Бахмуті Донецької області.

У Міноборони України та ЗСУ спростували цю інформацію. Так, заступниця міністра оборони Ганна Маляр що у місті продовжуються важкі бої та спростувала інформацію про взяття району "Літак" російськими найманцями. Спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що ворог робить інформаційні "вкиди" через те, що протягом дев'яти з половиною місяців не міг взяти населений пункт і зазнав величезних втрат у живій силі.

Також 20 травня у ЗСУ припустили, що Сили оборони України можуть залишити Бахмут із міркувань безпеки.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті від 21 травня припустили, що ПВК "Вагнер" навряд чи зможе наступати далі за Бахмут. Сили найманців зменшуються.

21 травня Зеленський прокоментував ситуацію в Бахмуті. Український президент спростував втрату міста

22 травня ЗМІ писали, що поки позиції українських сил оборони скоротилися до невеликих плацдармів у зруйнованому Бахмуті, є досягнення у просуванні на флангах. Кінцева мета командування взяти в оточення місто.