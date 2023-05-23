Квазідержавне утоврення: Путін запустив новий фейк про Україну (відео)

Російський лідер вважає, що раніше територія сучасної України входила до складу Речі Посполитої, а потім українці нібито "попросилися до Московського царства".

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Президент Росії вважає, що до створення Української радянської соціалістичної республіки (УРСР) 1919 року українці ніколи не мали власної держави. Про це Володимир Путіна заявив під час зустрічі з головою Конституційного суду Валерієм Зорькіним у вівторок, 23 травня.

Зорькін під час спілкування з президентом РФ повідомив, що у Конституційному суді знайшлася копія карти, котру створили французи за Людовіка XIV. За словами голови КС, на цій карті Україна як окрема держава не була позначена.

На це Путін відповів, що Україна нібито з'явилася лише 1919 року, а раніше взагалі не існувала на геополітичній карті світу.

"Радянська влада створила радянську Україну, це добре відомо. А до цього жодної України не було в історії людства". — Заявив російський лідер.

Путін також наполягав на тому, що територія сучасної України свого часу входила до складу Речі Посполитої, а потім населення цієї території нібито "попросилося до складу Московського царства".

"Вже потім, після Жовтневої революції, почали утворюватися всілякі квазідержавні утворення", — підсумував Путін.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Володимир Путін звинуватив Україну в розв'язанні війни. Під час виступу президент країни-агресора звинуватив Київ у "практичній блокаді" окупованої частини Донбасу. І додав, що все почалося з Революції гідності у 2013 році.

Крім того, 21 грудня 2021 року Володимир Путін на пресконференція заявив, що Україну створив радянський державний діяч Володимир Ленін. На думку президента РФ, для цього (створення України) більшовики використовували "споконвічні російські землі".