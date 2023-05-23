"Не можуть бути у безпеці": Данілов розповів, де можливі нові протести в РФ (відео)

На думку Олексія Данілова, Брянська, Курська, Воронезька області, інші краї не можуть бути у безпеці з огляду на те, що кількість російських громадян, які проти режиму Путіна, зростає.

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Постійні протести серед жителів прикордонних та інших регіонів Росії можуть розпочатися до того, як Україна досягне перемоги у війні. Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у ефірі телемарафону.

Данілову було поставлено питання про можливість подібних інцидентів, подібних до того, що стався в Бєлгородській області, в інших регіонах Росії.

"Брянська, Курська, Воронезька області, інші краї — вони не можуть бути в безпеці з урахуванням того, що кількість російських громадян, які проти того режиму, звичайно, вони можуть у будь-якій точці РФ вставати на протести. Більше того, я впевнений, що це буде постійний процес до нашої перемоги", — заявив Данілов.

Варто зазначити, що заява секретаря РНБО була зроблена в контексті операції "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області. Бійці цих підрозділів повідомляють, що місцеве населення не перешкоджає їхнім діям.

Нагадаємо, 22 травня російські добровольці визволили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області. Повідомлялося, що біля села Козинка Збройні сили РФ намагаються "видавити" групу з близько 80 осіб. У розташуванні добровольців також нарахували два танки та два бронетранспортери.

23 травня російські ЗМІ повідомляли, що російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" стягують нові групи до села Козинка Грайворонського району Бєлгородської області Росії.

Також 23 травня росЗМІ повідомляли, що російські прикордонники запобігли спробі прориву ДРГ у районі села Богун-Городок. Населений пункт розташований за 35 км від Козинки.